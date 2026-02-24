Aumenta la luz en La Plata: la Provincia aprobó el recálculo de la tarifa y los cambios en los subsidios
Aumenta la luz en La Plata: la Provincia aprobó el recálculo de la tarifa y los cambios en los subsidios
AHORA. Alejandro 'Cacique' Medina se presenta como nuevo DT de Estudiantes
El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol
Cómo es el proceso de reordenamiento y unificación docente que avanza en la Región por disposición de la Provincia
Se viene una alineación planetaria y podrá observarse desde La Plata: cuándo, el mejor horario y cómo cuidar la visión
De mares antiguos a energía moderna: la historia oculta de Vaca Muerta revelada en La Plata
Por una saga de violencia sexual y física, recibió 18 años de cárcel
Al igual que los docentes, los judiciales también van al paro en rechazo a la oferta salarial de la Provincia
La tormenta fuerte llegó de madrugada a La Plata pero se espera más lluvia este martes: cómo sigue el tiempo
VIDEO.- Denuncian graves filtraciones y áreas inundadas en secundaria de La Plata a una semana de la vuelta a clases
VIDEO.- Del Congo a La Plata: quién es Jenny Mavinga, una de las participantes de GH Generación Dorada
Qué dicen los medios españoles ante el posible romance del Rey Felipe y Juliana Awada
Apple le hizo un guiño a Gimnasia y Estudiantes al lanzar una gran actualización en Apple Sports
De Sampaoli a Holan: uno por uno, los nombres que suenan en River para reemplazar a Gallardo
Paso a paso, cómo inscribirse a las becas de la UNLP: las 10 opciones y requisitos
Milei encabezaba la primera reunión de Gabinete con la atención puesta en la agenda en el Congreso
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
“Mamá, papá... soy therian”: expertos platenses analizan la tendencia
VIDEO. Una de sus novias, la clave de la muerte del jefe narco mexicano
Profundo pesar por la muerte de un estudiante de la Facultad de Periodismo de la UNLP
Aumentan los peajes de autopistas y rutas nacionales: los nuevos valores
Cómo sigue la paritaria con los estatales tras el nuevo pedido de convocatoria “urgente” a la Provincia
Giro en una causa sensible: liberan a los padres de una bebé fallecida, pero siguen imputados
Investigadores locales anticipan cuándo será el lanzamiento de Atenea
Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo
“Olor penetrante y aire irrespirable”: quejas por emanaciones en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El viernes está previsto que el Senado vuelva a tratar el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei encabezaba esta mañana la primera reunión de Gabinete del año, con plantel completo, para supervisar la gestión y establecer las prioridades de cada cartera.
La idea es avanzar en la delimitación de los proyectos legislativos claves que serán anunciados por el mandatario en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso previsto para el domingo 1° de marzo.
Esta mañana, el primero en llegar a Casa Rosada fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, seguido por el jefe de Estado que lo hizo minutos antes de las 9hs., con un marcado operativo de seguridad. Poco a poco fueron arribando los integrantes del equipo de gestión.
De esta forma, se encontraban presentes los ministros del Interior, Diego Santilli, de Economía, Luis Caputo, de Capital Humano, Sandra Pettovello, de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de Defensa, Carlos Presti, de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de Salud, Mario Lugones, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, además del canciller Pablo Quirno.
También asistían el asesor presidencial, Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y las secretarias General de la Presidencia, Karina Milei, y Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.
Se trata de la primera reunión de Gabinete del 2026 dado que el último contacto con la totalidad del Gabinete data del agasajo que organizó el mandatario el 22 de diciembre en la Residencia de Olivos a modo de cierre de año.
LE PUEDE INTERESAR
Aumentan los peajes de autopistas y rutas nacionales: los nuevos valores
LE PUEDE INTERESAR
Mar del Plata: lanzan plataforma para empleo y trámites digitales
También se da luego de que la mesa política se reuniera ayer, en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana: hoy para designar autoridades, el jueves para tratar los proyectos de Ley Penal Juvenil y Ley de Glaciares y el viernes para sancionar la reforma laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí