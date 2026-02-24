Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de hoy

Política y Economía

Milei encabezaba la primera reunión de Gabinete con la atención puesta en la agenda en el Congreso

El viernes está previsto que el Senado vuelva a tratar el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno

24 de Febrero de 2026 | 11:02

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei encabezaba esta mañana la primera reunión de Gabinete del año, con plantel completo, para supervisar la gestión y establecer las prioridades de cada cartera.

La idea es avanzar en la delimitación de los proyectos legislativos claves que serán anunciados por el mandatario en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso previsto para el domingo 1° de marzo.

Esta mañana, el primero en llegar a Casa Rosada fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, seguido por el jefe de Estado que lo hizo minutos antes de las 9hs., con un marcado operativo de seguridad. Poco a poco fueron arribando los integrantes del equipo de gestión.

De esta forma, se encontraban presentes los ministros del Interior, Diego Santilli, de Economía, Luis Caputo, de Capital Humano, Sandra Pettovello, de Seguridad,  Alejandra Monteoliva, de Defensa, Carlos Presti, de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de Salud, Mario Lugones, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, además del canciller Pablo Quirno.

También asistían el asesor presidencial, Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y las secretarias General de la Presidencia, Karina Milei, y Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

Se trata de la primera reunión de Gabinete del 2026 dado que el último contacto con la totalidad del Gabinete data del agasajo que organizó el mandatario el 22 de diciembre en la Residencia de Olivos a modo de cierre de año.

También se da luego de que la mesa política se reuniera ayer, en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana: hoy para designar autoridades, el jueves para tratar los proyectos de Ley Penal Juvenil y Ley de Glaciares y el viernes para sancionar la reforma laboral y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

