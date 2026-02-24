Apple le hizo un guiño a Gimnasia y Estudiantes al lanzar una gran actualización en Apple Sports

Aumenta la luz en La Plata: la Provincia aprobó el recálculo de la tarifa y los cambios en los subsidios
Aumenta la luz en La Plata: la Provincia aprobó el recálculo de la tarifa y los cambios en los subsidios
Apple anunció la expansión de su aplicación Apple Sports a decenas de países del Caribe y América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica y Perú. La novedad llegó con la versión 3.8, ya disponible en la App Store, e incluye una ampliación en la cobertura de ligas y competencias.
En el anuncio oficial en redes sociales, el vicepresidente de marketing de la compañía, Greg Joswiak, mencionó especialmente la llegada del fútbol argentino a la plataforma y en las imágenes promocionales aparecieron los escudos de Gimnasia y Estudiantes de La Plata. La presencia de ambos clubes platenses no pasó desapercibida, aunque no fueron los únicos. En respuestas, memes: "Mira, aparezco en la portada".
Big news for fútbol fans: Apple Sports is now available in Latin America and the Caribbean!— Greg Joswiak (@gregjoz) February 23, 2026
You can check real-time scores and stats from your favorite leagues, right on your iPhone. pic.twitter.com/TG5Idatf9q
Con esta actualización, la aplicación incorpora soporte para seis de las principales ligas de fútbol masculino de América Latina: el Campeonato Brasileiro Série A, la Categoría Primera A, la Liga de Primera, la Liga Pro, la Liga Profesional de Fútbol y la Primera División del Perú. Además, el apartado de búsqueda suma una categoría exclusiva de fútbol que permite acceder de manera directa a todas las ligas disponibles.
Apple también informó que los aficionados podrán seguir en tiempo real los torneos masculinos y femeninos de la NCAA, con cuadros interactivos que muestran los enfrentamientos y resultados de cada ronda.
