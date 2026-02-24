VIDEO.- Denuncian graves filtraciones y áreas inundadas en secundaria de La Plata a una semana de la vuelta a clases

El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol
La intensa tormenta desatada durante la madrugada de este martes dejó en evidencia múltiples filtraciones en la Escuela Técnica N° 6 "Albert Thomas" de La Plata. Según denunció la comunidad educativa, la situación edilicia del histórico establecimiento ubicado en 1 y 57 es crítica, por lo que se exigieron obras urgentes para evitar que el agua continúe ingresando a las instalaciones.
Los denunciantes precisaron que, a raíz de los copiosos chaparrones y las falencias estructurales del edificio, el agua afectó diversas áreas. Uno de los sectores más comprometidos fue el acceso principal, donde se formó un extenso anegamiento que representaba un riesgo físico tanto para el personal como para los alumnos.
"La entrada está inundada y también se mojó la escalera de mármol que, al estar desgastada, se vuelve sumamente resbaladiza", advirtieron desde la institución.
En los registros visuales obtenidos se observa cómo el agua se escurre por techos y paredes, acumulándose en los pasillos internos. "El personal auxiliar hace lo que puede para retirar el agua con los pocos elementos de los que dispone", afirmaron.
Según consignaron, las filtraciones se produjeron tanto en la planta baja como en el piso superior. Sin embargo, la mayor preocupación radica en el subsuelo, sector donde se encuentran maquinarias y herramientas de gran valor pedagógico que podrían dañarse por la humedad.
"La situación edilicia es complicada", sentenciaron. Además, explicaron que el ingreso de agua es constante debido a grietas en las paredes y sugirieron que es necesaria una revisión integral de los techos. Por otro lado, señalaron que aún persisten faltantes de vidrios en varias aulas.
Finalmente, la comunidad educativa expresó su malestar por la falta de previsión: "Terminó el verano y falta apenas una semana para el inicio del ciclo lectivo. Evidentemente, no se realizaron las refacciones necesarias. Las autoridades deberían priorizar este problema, ya que están en riesgo tanto los chicos como los trabajadores".
