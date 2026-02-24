Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de hoy

La Ciudad

VIDEO.- Denuncian graves filtraciones y áreas inundadas en secundaria de La Plata a una semana de la vuelta a clases

24 de Febrero de 2026 | 09:18

Escuchar esta nota

La intensa tormenta desatada durante la madrugada de este martes dejó en evidencia múltiples filtraciones en la Escuela Técnica N° 6 "Albert Thomas" de La Plata. Según denunció la comunidad educativa, la situación edilicia del histórico establecimiento ubicado en 1 y 57 es crítica, por lo que se exigieron obras urgentes para evitar que el agua continúe ingresando a las instalaciones.

Los denunciantes precisaron que, a raíz de los copiosos chaparrones y las falencias estructurales del edificio, el agua afectó diversas áreas. Uno de los sectores más comprometidos fue el acceso principal, donde se formó un extenso anegamiento que representaba un riesgo físico tanto para el personal como para los alumnos.

"La entrada está inundada y también se mojó la escalera de mármol que, al estar desgastada, se vuelve sumamente resbaladiza", advirtieron desde la institución.

En los registros visuales obtenidos se observa cómo el agua se escurre por techos y paredes, acumulándose en los pasillos internos. "El personal auxiliar hace lo que puede para retirar el agua con los pocos elementos de los que dispone", afirmaron.

Según consignaron, las filtraciones se produjeron tanto en la planta baja como en el piso superior. Sin embargo, la mayor preocupación radica en el subsuelo, sector donde se encuentran maquinarias y herramientas de gran valor pedagógico que podrían dañarse por la humedad.

"La situación edilicia es complicada", sentenciaron. Además, explicaron que el ingreso de agua es constante debido a grietas en las paredes y sugirieron que es necesaria una revisión integral de los techos. Por otro lado, señalaron que aún persisten faltantes de vidrios en varias aulas.

LE PUEDE INTERESAR

Se viene una alineación planetaria y podrá observarse desde La Plata: cuándo, el mejor horario y cómo cuidar la visión

LE PUEDE INTERESAR

Se define el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este martes 24 de febrero

Finalmente, la comunidad educativa expresó su malestar por la falta de previsión: "Terminó el verano y falta apenas una semana para el inicio del ciclo lectivo. Evidentemente, no se realizaron las refacciones necesarias. Las autoridades deberían priorizar este problema, ya que están en riesgo tanto los chicos como los trabajadores".
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

AFA mete presión y paraliza el fútbol tras la cita de la Justicia a Tapia y Toviggino por presunta evasión

Cómo sigue la paritaria con los estatales tras el nuevo pedido de convocatoria “urgente” a la Provincia

Ponen en marcha la campaña antigripal

Presentación y hoja de ruta para Cacique Medina, el nuevo DT de Estudiantes

Apareció un lagarto overo en una casa de La Plata y sorprendió a todos

La tormenta fuerte llegó de madrugada a La Plata pero se espera más lluvia este martes: cómo sigue el tiempo

Una facultad lanzó una diplomatura en Esports

El dilema de estacionar en la Ciudad: caro y riesgoso
Últimas noticias de La Ciudad

Se viene una alineación planetaria y podrá observarse desde La Plata: cuándo, el mejor horario y cómo cuidar la visión

Se define el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este martes 24 de febrero

La tormenta fuerte llegó de madrugada a La Plata pero se espera más lluvia este martes: cómo sigue el tiempo

“Olor penetrante y aire irrespirable”: quejas por emanaciones en la Región
Espectáculos
Qué dicen los medios españoles ante el posible romance del Rey Felipe y Juliana Awada
Las fotos de los 99 de Mirtha Legrand: decoración soñada, torta impactante y los detalles de su primer look 
Del Congo a La Plata: quién es Jenny Mavinga, una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada
Cómo fue el debut de Gran Hermano Generación Dorada: el rating y el lugar que ocupó en la franja
Uno por uno, quiénes son los participantes de Gran Hermano Generación Dorada: hay un ex jugador de Estudiantes
Policiales
Giro en una causa sensible: liberan a los padres de una bebé fallecida, pero siguen imputados
Por una saga de violencia sexual y física, recibió 18 años de cárcel
Nueva marcha en reclamo de justicia por el embiste trágico en Villa Elvira
Imputado por las muertes del fentanilo seguirá en prisión
Avanzan los testimonios en el juicio por Kim
Información General
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo
Ponen en marcha la campaña antigripal
Los números de la suerte del martes 24 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
“Si corrés picadas, vas preso”: conductor realizó maniobras peligrosas en Villa Gesell y fue detenido
Deportes
El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol
Presentación y hoja de ruta para Cacique Medina, el nuevo DT de Estudiantes
Zaniratto busca juego y podría repetir equipo para el choque ante Rosario Central
Sin margen de error, Boca debuta en Copa Argentina: formaciones, hora y TV
Otra vez se desgarró Rojo y es baja en Racing

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla