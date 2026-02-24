Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de hoy

Espectáculos |Versiones y más versiones

Qué dicen los medios españoles ante el posible romance del Rey Felipe y Juliana Awada

Qué dicen los medios españoles ante el posible romance del Rey Felipe y Juliana Awada
24 de Febrero de 2026 | 09:06

Escuchar esta nota

La noticia cayó como un rayo. Juliana Awada, recientemente separada del ex presidente Mauricio Macri, estaría manteniendo una "amistad muy especial" con el Rey Felipe VI de España.

Pero, del otro lado, el clima es diferente.

Si bien el matrimonio de Felipe y Letizia no pasa por su mejor momento, la idea de un romance con Awada les resulta, como mínimo, poco creíble.

Las fotos de los 99 de Mirtha Legrand: decoración soñada, torta impactante y los detalles de su primer look 

Del Congo a La Plata: quién es Jenny Mavinga, una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada

La mayoría de los medios de España como por ejemplo El País o ABC ni siquiera han mencionado el tema. Para la prensa institucional, la figura del Rey es sagrada y este tipo de versiones sin fotos ni pruebas son despachadas como "humo mediático".

Cronistas reales como Pilar Eyre, que no suele callarse nada, han mantenido una distancia prudencial.

Fuentes cercanas a la Casa Real consultadas por periodistas españoles definen la noticia como un "delirio absoluto" nacido de la necesidad de buscarle pareja a Juliana tras su ruptura con Macri.

Así, en Madrid recuerdan que Juliana y Felipe se conocen desde hace años por visitas de Estado, pero aseguran que confundir cordialidad diplomática con romance es "pecar de optimistas".

Eugenia Garavani, periodista española especializada señaló: "Una cosa es compartir noticias y analizarlas, y otra muy distinta es amplificar absurdos. Personalmente, esto me parece un bulo sin sustento, nacido del amarillismo de ciertos espacios de la prensa argentina que necesitan generar ruido alrededor de un nombre conocido. Convertir rumores en “verdades” porque son tendencia me parece irresponsable, al tiempo que para finalizar, resaltó: "Mi responsabilidad como creadora de contenido es informarme y también saber cuándo algo no merece mayor importancia. No creo en esta historia y no voy a alimentar chismes que solo buscan polémica. Respeto para ambos y seriedad frente a titulares que, francamente, suenan más", cerró la mencionada periodista. 

Versión bomba: Juliana Awada, ¿despertó el interés del rey de España?

Polémica frase de Macri sobre un pobre y un rey

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

