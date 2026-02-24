De Sampaoli a Holan: uno por uno, los nombres que suenan en River para reemplazar a Gallardo

El director técnico Marcelo Gallardo anunció anoche su renuncia como entrenador de River y la dirigencia ya comenzó a barajar sus posibles reemplazantes, de cara a lo que resta del Torneo Apertura y con la Copa Sudamericana en el horizonte.

Según se supo, la Comisión Directiva del “Millonario” podría optar por varios caminos a la hora de buscar al sucesor del DT más ganador en la historia de la institución, pero que tuvo un segundo ciclo para el olvido.

Una posibilidad sería la de ir a por Hernán Crespo, con presente en el cargo en el San Pablo de Brasil. Sin embargo, el vínculo del histórico delantero albiceleste con los de Núñez podría acelerar su salida del elenco paulista por lo que sería uno de los principales apuntados. Además, destacó en su rol cuando consiguió levantar el trofeo de la Copa Sudamericana en 2020 con Defensa y Justicia. Mientras que surgió el nombre del polémico Jorge Sampaoli, ex DT de la Selección Argentina con un reciente paso por Atlético Mineiro, elenco al que renunció y asumió Eduardo Domínguez, ex Estudiantes.

En la misma línea, Eduardo “Chacho” Coudet podría ser otro de los apuntados por el presidente Stefano Di Carlo y el resto de miembros de la CD, aunque su salida podría ser un poco más compleja. El entrenador se encuentra dirigiendo al Alavés de España y no salió de las inferiores riverplatenses, pero quedó identificado con el club durante su etapa como jugador. Su planteo táctico ofensivo y la conquista con Racing en 2019 lo perfilarían como uno de los candidatos favoritos a quedarse con el puesto.

Por otro lado, existen dos entrenadores que pregonan el fútbol que le gusta al hincha de River y que actualmente se encuentran desocupados. Ariel Holan, campeón con Independiente en 2017 y con buen desempeño reciente en Rosario Central, sería una gran apuesta de la dirigencia del “Millonario”.

Asimismo, Gabriel Milito protagonizó uno de los mejores equipos del fútbol argentino de los últimos tiempos en cuanto a juego ofensivo se refiere cuando dirigió a Argentinos Juniors por lo que el ex defensor central encajaría perfectamente con el perfil de la “Banda”.

Por último, Pablo Aimar y Diego Placente podrían ser una sorpresiva aparición en el cargo de entrenador de River por su buen desempeño en las divisiones inferiores de la Selección argentina, pero el sólido proyecto con la “Albiceleste” y con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, serían dos casos muy complicados.

Gallardo le pondrá fin a su segundo ciclo en el elenco riverplatense, el próximo jueves desde las 19:30 en el estadio Monumental, cuando reciban a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura. Si bien Marcelo 'Pichi' Escudero asumirá el puesto vacante de forma interina, la Comisión Directiva del “Millo” deberá conseguir un reemplazante fijo urgentemente debido a la carga del calendario y la necesidad de buenos resultados.