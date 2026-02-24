Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de hoy

Elegancia a pleno

Las fotos de los 99 de Mirtha Legrand: decoración soñada, torta impactante y los detalles de su primer look 

Las fotos de los 99 de Mirtha Legrand: decoración soñada, torta impactante y los detalles de su primer look 
24 de Febrero de 2026 | 08:44

Escuchar esta nota

Mirtha Legrand festejo sus 99 años. Con un clima que combinó emoción y cautela, se conocieron las primeras imágenes de la ambientación y de la imponente torta que coronó la noche, además de los cambios de look. 

La decoración de las mesas mantuvo una línea romántica y clásica, con manteles en rosa pastel y vajilla blanca con borde dorado. Las sillas tipo Tiffany en tono dorado acompañan la estética general, mientras que los centros de mesa combinan rosas blancas y rosadas en arreglos delicados. La iluminación, con pequeñas lámparas sobre las mesas, aporta un clima íntimo y sofisticado.

Sobre cada plato se dispusieron flyers con fotos de distintas épocas de la conductora, un guiño directo a su extensa trayectoria en cine y televisión. A un costado, los abanicos personalizados que ya se habían adelantado completan la escena y funcionan tanto como souvenir como parte de la puesta.

Por su parte, los fans de la Diva dijeron "presente" en las calles vecinas al gran festejo. 

Allí, la torta, de cinco pisos, fue otro de los grandes protagonistas de la celebración. En la base se destaca una mini escenografía con una mesa y dos sillas, en clara referencia a sus históricos almuerzos y actuales cenas. El nivel inferior está decorado con rosas doradas en relieve, mientras que los pisos superiores son predominantemente blancos.

El segundo piso exhibe un ML gigante junto a una pequeña televisión con la foto de Mirtha. Más arriba se encuentra el nivel con la inscripción en dorado 'La leyenda continúa', acompañada de delicadas orquídeas blancas, mientras que uno de los pisos superiores incluye una claqueta con la frase 'Los martes, orquídeas', en homenaje a su primer protagónico cinematográfico.

La decoración culmina en la cima con una estrella dorada que lleva grabado 'La Chiqui', símbolo de su vigencia.

Por último, vale destacar que, para abrir la noche, la diva lució un diseño blanco de Claudio Cosano. El conjunto incluyó una chaqueta bordada con delicados brillos y aplicaciones florales, combinada con una falda larga y fluida, y una fina bufanda con un brillante prendedor en medio que formaba una especie de capa en la espalda.

"La Chiqui" completó el primero de sus conjuntos con aros colgantes y joyas en tonos plata. Este primer look dialoga con la estética general de la fiesta y anticipa una suave elegancia.  

