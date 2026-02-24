Prestianni: apeló y viajó igual para Madrid

El futbolista argentino Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente por la UEFA tras el incidente con Vinicius en el partido de la ida de la Champions League, por lo cual estaá en duda para el encuentro de vuelta que se llevará a cabo mañana ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu. Benfica reveló que apelará la medida.

“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni”, indicó la entidad.

En tanto, Prestianni podría tener que afrontar alguna otra sanción, mientras que no se descartaba que también haya posibles multas, porque la investigación sobre el caso aún está abierta, según manifestó la UEFA.

Tras conocerse la suspensión, el club de Portugal salió al cruce con un comunicado en el que expresó: “El Benfica ha tenido conocimiento de la decisión de la UEFA, lamenta verse privado del jugador mientras el proceso sigue aún en investigación y recurrirá esta decisión”. Los tiempos difícilmente le den luz verde.