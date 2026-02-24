Prestianni: apeló y viajó igual para Madrid

La licitación de los micros, el primer tema del inicio del Concejo
VIDEO. River en crisis: Gallardo deja el Club en medio de mil rumores
Estatales reclaman a la Provincia convocatoria “urgente” a paritarias
Giro en una causa sensible Liberan a los padres de una bebé fallecida
“La leyenda continúa”: la intimidad del festejo de cumpleaños de La Chiqui
Fate y los textiles ilustran los efectos de la revolución industrial china de Siglo XXI
Un olor penetrante y molestias respiratorias inquietaron a la Región
No hubo acuerdo en la audiencia por Fate y golpe a la empresa
La Provincia suspendió el cobro de cuotas de un programa de viviendas
“Olor penetrante y aire irrespirable”: quejas por emanaciones en la Región
La UTN impulsa tecnicaturas cortas orientadas al sector productivo
Investigadores locales anticipan cuándo será el lanzamiento de Atenea
Denuncian que una pérdida de agua está deteriorando el asfalto
Apareció un lagarto overo en una casa de La Plata y sorprendió a todos
Nueva marcha en reclamo de justicia por el embiste trágico en Villa Elvira
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El futbolista argentino Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente por la UEFA tras el incidente con Vinicius en el partido de la ida de la Champions League, por lo cual estaá en duda para el encuentro de vuelta que se llevará a cabo mañana ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu. Benfica reveló que apelará la medida.
“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni”, indicó la entidad.
En tanto, Prestianni podría tener que afrontar alguna otra sanción, mientras que no se descartaba que también haya posibles multas, porque la investigación sobre el caso aún está abierta, según manifestó la UEFA.
Tras conocerse la suspensión, el club de Portugal salió al cruce con un comunicado en el que expresó: “El Benfica ha tenido conocimiento de la decisión de la UEFA, lamenta verse privado del jugador mientras el proceso sigue aún en investigación y recurrirá esta decisión”. Los tiempos difícilmente le den luz verde.
LE PUEDE INTERESAR
Etcheverry: felicidad y bonanza eterna
LE PUEDE INTERESAR
Tirante alcanzó el mejor ranking de su carrera
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí