El Apertura sigue con otros cinco partidos

Con cinco partidos se abrirá hoy la séptima jornada del Torneo Apertura, en la que Platense -que recibirá a Defensa y Justicia- y Belgrano -que será local ante Atlético Tucumán- buscarán acceder al liderazgo de sus respectivas zonas.

Además, San Lorenzo recibirá a Instituto de Córdoba; Independiente será visitante de Gimnasia (Mendoza) y Central Córdoba-Talleres se verán las caras en Santiago del Estero.

Platense, que viene de derrotar a Barracas, será local en Vicente López ante Defensa y Justicia en un duelo parejo, en el que el Calamar buscará alcanzar a Vélez en la punta de la Zona A. El encuentro se jugará desde las 17.00, tendrá arbitraje de Bruno Amiconi y tv por TNT Sports.

San Lorenzo, solo dos días después de su última presentación, recibirá a Instituto. Será a las 19:15, en el estadio Pedro Bidegain, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión en vivo de ESPN Premium.

A las 19.45, en el Madre de Ciudades, el Ferroviario santiagueño recibirá a Talleres. Yael Falcón Pérez será el arbitro y habrá tv por TNT Sports.

A las 21.30, Belgrano será local ante el golpeado Atlético Tucumán (dirige Andrés Gariano, va por ESPN Premium) e Independiente visitará a Gimnasia de Mendoza desde las 22.00. El partido del Rojo se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro será Sebastián Zunino.