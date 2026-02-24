El Gobierno lanzó una página para denunciar tasas municipales y Adorni se cruzó con Mayra Mendoza

El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol
La gente podrá reportar los cobros que realiza cada municipio. La iniciativa generó una polémica entre el jefe de Gabinete y la intendenta de Quilmes
El Gobierno nacional creó una página web para que los ciudadanos de todo el país puedan reportar voluntariamente las tasas que cobra cada municipio.
El link es www.argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales y es de acceso directo sin necesidad de registración previa. Allí se podrán reportar las tasas que impone cada municipio, divididas en: tasa vial, entidades financieras, actividades primarias, industria e hipermercado.
El sitio posee un mapa interactivo en el que se elige la provincia a analizar y, al clickear, se despliega el listado de tasas que cobra cada municipio de ese distrito.
La intención del Gobierno es que se complete ese listado con alguna tasa que no haya sido incorporada. La publicación fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en sus redes sociales.
Esto derivó en una contestación por redes sociales de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien tildó al funcionario de “caradura” y acusó al Gobierno de “quedarse con la (plata) de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre”.
Asimismo, tras una respuesta irónica de Adorni mediante signos de pregunta, Mendoza lo cruzó: “Te creés vivo pero la cara te vende”. La respuesta del jefe de Gabinete fue la siguiente: “Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta desde que asumió sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron”.
