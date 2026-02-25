Gran Hermano Generación Dorada.- La casa sumó nuevos participantes: uno por uno, quiénes son

La casa de Gran Hermano continúa ampliando su plantel en esta edición especial denominada Generación Dorada, y anoche, en la última gala, ingresó un grupo de participantes con alto perfil mediático, presencia en redes sociales y trayectorias diversas que prometen impacto inmediato en la convivencia.

Uno de los nombres más resonantes es Kennys Palacios, reconocido estilista de Wanda Nara y figura cercana a celebridades del espectáculo. Con paso por el streaming de Telefe y por el Bailando 2023, se definió como fan histórico del programa y aseguró antes de entrar: “Entro a jugar a ganar y sacarles el dinero”.

También se sumó Martín, campeón de crossfit, quien se describió como una persona “muy fit” y manifestó su intención de que el público lo conozca y pueda inspirarse en su estilo de vida saludable. En la misma línea deportiva ingresó Franco Zunino, personal trainer con una historia de superación personal y un lema claro: “Si te caés, te levantás. No importa lo que pase”.

Desde el plano internacional, Cinzia hizo historia al convertirse en la primera venezolana en ingresar a una edición argentina del reality. En su presentación habló de su vínculo con el arte y destacó su agradecimiento al país: “Me gusta que Dios haya elegido Argentina para mí porque me siento como en casa”.

El universo digital también pisa fuerte. Lola Tomaszauski, influencer de Bariloche con más de tres millones de seguidores en TikTok, anticipó un ingreso sin filtro. A ella se sumó Franco Poggio, influencer sanjuanino que ganó notoriedad por su relación con Lizardo Ponce y fue el último en cruzar la puerta de la casa.

Entre las figuras con pasado en el espectáculo ingresó Yanina Zilli, ex vedette de los años 90 oriunda de Arequito, quien aseguró que su prioridad es ganar el certamen. En tanto, Nazareno Pompei, ex futbolista profesional de Lomas de Zamora, explicó que decidió cambiar de rumbo tras perder la pasión por el deporte.

Por último, Luana Fernández, modelo de alta costura de José C. Paz, se presentó como una personalidad frontal y provocadora. En su casting confesó estar en pareja desde hace cinco años pero también enamorada de otra persona, declaración que ya genera expectativa sobre posibles vínculos dentro del juego.

Con estos ingresos, la casa suma perfiles mediáticos, influencers, deportistas y figuras del espectáculo, configurando un escenario que anticipa estrategias marcadas, conflictos y alto nivel de exposición desde los primeros días de competencia.