Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

Gran Hermano Generación Dorada.- La casa sumó nuevos participantes: uno por uno, quiénes son

En la gala de anoche hubo nuevas presentaciones

25 de Febrero de 2026 | 07:03

Escuchar esta nota

La casa de Gran Hermano continúa ampliando su plantel en esta edición especial denominada Generación Dorada, y anoche, en la última gala, ingresó un grupo de participantes con alto perfil mediático, presencia en redes sociales y trayectorias diversas que prometen impacto inmediato en la convivencia.

Uno de los nombres más resonantes es Kennys Palacios, reconocido estilista de Wanda Nara y figura cercana a celebridades del espectáculo. Con paso por el streaming de Telefe y por el Bailando 2023, se definió como fan histórico del programa y aseguró antes de entrar: “Entro a jugar a ganar y sacarles el dinero”.

También se sumó Martín, campeón de crossfit, quien se describió como una persona “muy fit” y manifestó su intención de que el público lo conozca y pueda inspirarse en su estilo de vida saludable. En la misma línea deportiva ingresó Franco Zunino, personal trainer con una historia de superación personal y un lema claro: “Si te caés, te levantás. No importa lo que pase”.

Desde el plano internacional, Cinzia hizo historia al convertirse en la primera venezolana en ingresar a una edición argentina del reality. En su presentación habló de su vínculo con el arte y destacó su agradecimiento al país: “Me gusta que Dios haya elegido Argentina para mí porque me siento como en casa”.

El universo digital también pisa fuerte. Lola Tomaszauski, influencer de Bariloche con más de tres millones de seguidores en TikTok, anticipó un ingreso sin filtro. A ella se sumó Franco Poggio, influencer sanjuanino que ganó notoriedad por su relación con Lizardo Ponce y fue el último en cruzar la puerta de la casa. 

Entre las figuras con pasado en el espectáculo ingresó Yanina Zilli, ex vedette de los años 90 oriunda de Arequito, quien aseguró que su prioridad es ganar el certamen. En tanto, Nazareno Pompei, ex futbolista profesional de Lomas de Zamora, explicó que decidió cambiar de rumbo tras perder la pasión por el deporte.

LE PUEDE INTERESAR

Cupido a full: de Awada con el rey, al desfile de modelos de Mauricio Macri

LE PUEDE INTERESAR

Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?

Por último, Luana Fernández, modelo de alta costura de José C. Paz, se presentó como una personalidad frontal y provocadora. En su casting confesó estar en pareja desde hace cinco años pero también enamorada de otra persona, declaración que ya genera expectativa sobre posibles vínculos dentro del juego.

Con estos ingresos, la casa suma perfiles mediáticos, influencers, deportistas y figuras del espectáculo, configurando un escenario que anticipa estrategias marcadas, conflictos y alto nivel de exposición desde los primeros días de competencia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- Del Congo a La Plata: quién es Jenny Mavinga, una de las participantes de GH Generación Dorada

Uno por uno, quiénes son los participantes de Gran Hermano Generación Dorada: hay un ex jugador de Estudiantes

Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

¿No se retira del mercado?: qué dijo el nuevo entrenador de Estudiantes tras dirigir sus primeros entrenamientos

Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida

Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas
Últimas noticias de Espectáculos

Cupido a full: de Awada con el rey, al desfile de modelos de Mauricio Macri

Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?

La película que no fue: “El Padrino IV” casi se filma con Di Caprio, pero se cayó

Ya hay protagonista: luz verde para el reinicio de “Expedientes X”, sin Mulder ni Scully
Policiales
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Nutrida movilización por la joven que falleció al ser embestida por un auto
Los robos son uniformes y no se salvan ni los policías
Bajos instintos: investigan presunto hurto calamitoso
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
La Ciudad
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
VIDEO.- Denuncian filtraciones en el edificio del Albert Thomas
El Súper Cartonazo, sin ganador, duplica el pozo y se juega por $2.000.000: mañana sale la tarjeta
No aumenta: dicen que la carne recupera el precio
Información General
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: cómo ver el fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Ecuatorianos en La Plata: una comunidad que continúa creciendo
Deportes
Boca pasó la prueba
Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV
Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV
Vélez recibe a Riestra con la intención de seguir arriba
River arregló de palabra con Coudet y reemplazará a Gallardo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla