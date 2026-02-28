Asalto nocturno en un autoservicio de Ringuelet y rápida fuga de los ladrones

Se acercaba el horario de cierre en un autoservicio de Ringuelet, en la noche del viernes, cuando se produjo en ese comercio la situación más temida. Seguramente con la intención de asegurarse una considerable suma de dinero, arribaron poco antes dos delincuentes -que portaban al menos un arma de fuego- dispuestos a salirse con la suya. Pasó en 7 entre 513 y 514.

Al final huyeron con la recaudación, cuyo monto no trascendió, y están prófugos.