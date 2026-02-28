Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Primera nacional

Colón recibe a Ferro, en el duelo más destacado

28 de Febrero de 2026 | 02:29
Edición impresa

La Primera Nacional comienza su tercer capítulo, donde un duelo se va a llevar todas las miradas. Por la Zona A, Colón recibe a Ferro a partir de las 20:30. El atractivo duelo se va a poder ver por la aplicación LFP Play.

Sin dudas, tranquilamente podría ser un partido de primera división, ya que ambos estuvieron muchos años en la máxima categoría del fútbol argentino.

En esta situación, ambos necesitan ser protagonistas para soñar con luchar por el ascenso a primera. Y el comienzo, fue positivo para ambos, ya que lograron sacar cuatro puntos cada uno luego de las dos primeras presentaciones.

En el caso del Sabalero, logró un triunfo inicial como local por 2-1 ante Deportivo Madryn y un empate sin goles como visitante frente a Central Norte de Salta.

Por su parte, el Verde derrotó 2-0 como visitante a San Telmo por la primera fecha e igualó 1-1 ante San Miguel de manera agónica, en el segundo duelo.

No va a ser el único duelo de la zona A, ya que a partir de las 17, Los Andes va a recibir a Defensores de belgrano en un duelo de equipos que no pudieron lograr su primera victoria en el torneo. a la misma hora y en Los Polvorines, San Miguel recibe a Chaco For Ever con la intención de seguir prendido en los primeros puestos, ante un elenco que no comenzó bien.

Por su parte, a las 20:30, Agropecuario recibe a Nueva Chicago en el único partido de la Zona B. El Sojero ganó un solo encuentro y el Torito, logró una victoria y una igualdad.

 

