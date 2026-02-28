Cerúndolo y Báez avanzaron en el Chile Open

El tenista argentino Francisco Cerúndolo ratificó su gran presente y avanzó a las semifinales del Chile Open tras aplastar al estadounidense Emilio Nava por un contundente doble 6-1 en los cuartos de final disputados este viernes en Santiago.

El argentino, actual número 19 del ranking mundial, necesitó apenas una hora y siete minutos para resolver un partido sin equivalencias, en donde dominó desde el inicio, quebró cinco veces el servicio rival y no cedió nunca su saque ante un adversario que acumuló 31 errores no forzados y nunca encontró respuestas.

Cerúndolo continúa así una semana perfecta, luego de su sólido debut ante Elmer Moller, y confirma el nivel que ya había mostrado tras su consagración en el Argentina Open. Quiere seguir por la senda de la victoria y conquistar otro título.

Con esta victoria, el cordobés de 27 años igualó la instancia alcanzada en 2025 y ahora buscará dar un paso más: en semifinales enfrentará al alemán Yannick Hanfmann, quien previamente derrotó al lituano Vilius Gaubas por 3-6, 6-2 y 6-2. El historial favorece al argentino por 4-1.

En tanto en un partido que terminó cerca de la medianoche, Sebastián Báez (3° preclasificado) demostró por qué es uno de los jugadores más peligrosos de la gira sobre polvo de ladrillo al derrotar a Alejandro Tabilo por 7-6(2) y 6-1. Hoy enfrentará al italiano Darderi.