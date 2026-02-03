Los números de la suerte del martes 3 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice
Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado
Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap
Ventas de verano en La Plata, con movimiento vacacional y cautela
Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región
Inusuales aviones militares causan curiosidad al volar por la Región
Buscan en La Plata a una joven de 31 años que desapareció tras salir del dentista
En Punta Alta crean una Mesa de Gestión del Agua por “crisis” en el servicio
“¿Cómo quieren aumentar un 40% la tarifa con las deficiencias que hay en la Ciudad?”
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región
La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
Cuarto intermedio en la causa por la tragedia de Lito Costilla en Tolosa
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 18-90-74. Deberá aceptar ciertos contratiempos. Vida sentimental muy afortunada. Ganancias inesperadas le alegran. Llegan noticias de lejos. Posibilidad de concretar un viaje muy deseado.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 32-87-60. Tendrá problemas con quienes le rodean si no sabe poner punto final a una discusión. Excelente oportunidad financiera. Mal día para las relaciones amorosas. Preocupación por la salud de menores.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 38-17-06. Establezca un plan riguroso de trabajo y no se deje convencer por planes que son espejismos. Una demostración de cariño de alguien cercano a su corazón le hará feliz.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 68-09-71. Evite situaciones inseguras en trabajo. Mal momento para cambios o compromisos nuevos. Verifique cuentas sin descuidar detalles. Se disipan preocupaciones en el plano sentimental.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 28-77-65. Gestiones administrativas requerirán mucho tacto y tiempo. Hay posibilidad de una respuesta afirmativa a un pedido suyo. Nervios e intranquilidad por personas de su amistad.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 14-66-78. En labores, apresúrese y no pierda la firmeza ante la resistencia de los demás. Hay interferencias en su vida privada. Buen momento para encarar seriamente una situación afectiva delicada.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 32-14-78. Evite responsabilidades más pesadas, especialmente en las últimas horas del día. Alguien lo someterá a una prueba de lealtad. Hay esperanzas nuevas en su horizonte sentimental.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 78-01-16. Haga un meditado balance antes de firmar, invertir o aceptar una propuesta de apariencias halagüeña. Una pequeña crisis de orden sentimental, es superada mediante una intervención amistosa.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 60-77-12. En ocupaciones las gestiones bien preparadas le reportarán éxitos inesperados. En el plano sentimental vivirá momentos felices. Intensa actividad que demanda mayores esfuerzos. Buen momento para el azar.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 52-34-87. No todo resultará como usted desea: trate de evitar los litigios. Excelente entendimiento con su pareja. Realizaciones a nivel individual que le colman de satisfacciones.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 23-98-65. En trabajo evite los excesos, actúe con calma y prudencia. Buen día para una eventual reconciliación. No cambie sus planes: siga adelante con ellos. No es momento propicio para alterar costumbres.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 12-09-74. En actividades laborales la suerte le facilitará todos sus esfuerzos. Su comprensión puede ayudar a un ser querido. Abusos que le causan desagrado. Es necesario descansar más.
