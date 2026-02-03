Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Información General

Los números de la suerte del martes 3 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del martes 3 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
3 de Febrero de 2026 | 00:01
Edición impresa

Escuchar esta nota

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

LE PUEDE INTERESAR

Hallan muertos a dos niños y a su niñera en un departamento de Villa Devoto

LE PUEDE INTERESAR

Incendios: escándalo por falsos voluntarios y Santa Cruz fue declarada en emergencia ígnea y zona de desastre

SUERTE NUMERICA: 18-90-74. Deberá aceptar ciertos contratiempos. Vida sentimental muy afortunada. Ganancias inesperadas le alegran. Llegan noticias de lejos. Posibilidad de concretar un viaje muy deseado.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 32-87-60. Tendrá problemas con quienes le rodean si no sabe poner punto final a una discusión. Excelente oportunidad financiera. Mal día para las relaciones amorosas. Preocupación por la salud de menores.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 38-17-06. Establezca un plan riguroso de trabajo y no se deje convencer por planes que son espejismos. Una demostración de cariño de alguien cercano a su corazón le hará feliz.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 68-09-71. Evite situaciones inseguras en trabajo. Mal momento para cambios o compromisos nuevos. Verifique cuentas sin descuidar detalles. Se disipan preocupaciones en el plano sentimental.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 28-77-65. Gestiones administrativas requerirán mucho tacto y tiempo. Hay posibilidad de una respuesta afirmativa a un pedido suyo. Nervios e intranquilidad por personas de su amistad.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 14-66-78. En labores, apresúrese y no pierda la firmeza ante la resistencia de los demás. Hay interferencias en su vida privada. Buen momento para encarar seriamente una situación afectiva delicada.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 32-14-78. Evite responsabilidades más pesadas, especialmente en las últimas horas del día. Alguien lo someterá a una prueba de lealtad. Hay esperanzas nuevas en su horizonte sentimental.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 78-01-16. Haga un meditado balance antes de firmar, invertir o aceptar una propuesta de apariencias halagüeña. Una pequeña crisis de orden sentimental, es superada mediante una intervención amistosa.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 60-77-12. En ocupaciones las gestiones bien preparadas le reportarán éxitos inesperados. En el plano sentimental vivirá momentos felices. Intensa actividad que demanda mayores esfuerzos. Buen momento para el azar.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 52-34-87. No todo resultará como usted desea: trate de evitar los litigios. Excelente entendimiento con su pareja. Realizaciones a nivel individual que le colman de satisfacciones.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 23-98-65. En trabajo evite los excesos, actúe con calma y prudencia. Buen día para una eventual reconciliación. No cambie sus planes: siga adelante con ellos. No es momento propicio para alterar costumbres.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 12-09-74. En actividades laborales la suerte le facilitará todos sus esfuerzos. Su comprensión puede ayudar a un ser querido. Abusos que le causan desagrado. Es necesario descansar más.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas

La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo

Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero

Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región

Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región

VIDEO. Aguantó en Varela: el Pincha jugó mal pero sumó

VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
Últimas noticias de Información General

Apto físico escolar: mejor no tomarlo como un mero trámite

La Justicia prohibió las actividades motorizadas en La Frontera, Pinamar

Hallan muertos a dos niños y a su niñera en un departamento de Villa Devoto

Incendios: escándalo por falsos voluntarios y Santa Cruz fue declarada en emergencia ígnea y zona de desastre
Deportes
VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
No es poco haber ganado en su debut como favorito
Zaniratto: “Los cambios nos dieron otra frescura”
En medio de los fuertes reclamos, el VAR corrigió la decisión del árbitro
Nicolás Barros Schelotto no para de sorprender con su pegada de zurda
Espectáculos
Eduardo Feinmann defendió a Chiche Gelblung y pidió “más respeto” en los medios
La China Suárez confirmó que quiere tener un hijo con Mauro Icardi: "Lo hablamos"
"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro
Policiales
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
El lado más oscuro de las redes sociales: el delito
Cuarto intermedio en la causa por la tragedia de Lito Costilla en Tolosa
La Ciudad
Ventas de verano en La Plata, con movimiento vacacional y cautela
Inusuales aviones militares causan curiosidad al volar por la Región
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Matrícula récord en la UTN: con 1.600 inscriptos comenzó el ingreso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla