Newell’s quiere incorporar a Messi en 2027

Newell’s empezó en marcha el sueño de incorporar a Lionel Messi. Más allá que el astro tiene la cabeza enfocada en el Inter Miami, con quien tiene contrato hasta fines de 2028, podría disputar un semestre con el leproso en el primer semestre del próximo año.

Así lo dio a conocer el vicepresidente de Newell’s, Juan Manuel Medina, quien destacó que el club está armando un proyecto para traer a Leo. “Estamos trabajando para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”. Más allá de todo, dejó en claro que no sólo abarcará al club, sino también a Rosario y a toda la provincia de Santa Fe: “Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino. Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo”.

Además, en diálogo con TN, señaló que se tienen que dar algunos factores para que el sueño se cumpla. Sobre todo en cuánto a la infraestructura, ya que tener a Messi en el club no será fácil por lo que genera en los hinchas. Sin dudas, sería una revolución para el fútbol argentino.

Sabiendo todo lo que puede generar, la idea de Newell’s es otorgarle las mayores comodidades para él y su familia, con la posibilidad de vivir en la localidad de Funes, con todo a disposición. Si bien la idea de Leo es jugar por mucho tiempo, podría ser una de sus últimas experiencias en el fútbol y en la Lepra, jugaría por seis meses.

Cabe destacar, que el presidente de la Lepra, Ignacio Boero, ya lo había planteado tiempo atrás durante la campaña para las elecciones que fueron a fines de 2025: “Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi”

Inclusive, Sergio Gómez y Favio Orsi reconocieron que sería un sueño para el club: “Nos parece que sería hermoso que él tenga la posibilidad de jugar en su club de origen, en su ciudad. Eso sería buenísimo que pueda pasar, así que todo lo que esté a nuestro alcance lo haremos”.

UN SALVAVIDAS

Sin dudas, para Newell’s sería fundamental tener a Messi en el corto tiempo. Sobre todo, por el mal momento institucional y deportivo que transita hace muchos años.

Y más allá de algunos refuerzos, el año comenzó de la peor manera, ya que solo pudo sumar un punto de los nueve que disputó. Y los promedios acechan, por lo que no podrá confiarse y deberá levantar lo más rápido posible. Ante este panorama, sabe que necesitará conseguir resultados, para lograr un proyecto deportivo ideal para Messi. Sobre todo, para lograr jugar un certamen continental.

Si Leo acepta venir, será para que participar en un equipo competitivo, como el que actualmente tiene en el Inter Miami. Además, teniendo a Leo en el equipo, no sería descabellado que vengan más figuras de renombre para vivir la experiencia con él.

Sobre el tema, Messi siempre fue cauto y dejó en claro que esta decisión siempre iba a estar atada a lo que decida su familia. Más allá de que dijo que le gustaría jugar en el fútbol argentino, habrá que ver si decide aceptar este reto y hacerse cargo de un Newell’s que sueña con resurgir.