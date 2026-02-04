Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |SERÍA POR EL PRIMER SEMESTRE DE ESE AÑO

Newell’s quiere incorporar a Messi en 2027

El vicepresidente del club rosarino, Juan Medina, afirmó que se está planificando un proyecto deportivo e institucional

Newell’s quiere incorporar a Messi en 2027

Messi, posando con la camiseta de Newell’s, tiempo atrás / web

4 de Febrero de 2026 | 00:59
Edición impresa

Newell’s empezó en marcha el sueño de incorporar a Lionel Messi. Más allá que el astro tiene la cabeza enfocada en el Inter Miami, con quien tiene contrato hasta fines de 2028, podría disputar un semestre con el leproso en el primer semestre del próximo año.

Así lo dio a conocer el vicepresidente de Newell’s, Juan Manuel Medina, quien destacó que el club está armando un proyecto para traer a Leo. “Estamos trabajando para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”. Más allá de todo, dejó en claro que no sólo abarcará al club, sino también a Rosario y a toda la provincia de Santa Fe: “Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino. Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo”.

Además, en diálogo con TN, señaló que se tienen que dar algunos factores para que el sueño se cumpla. Sobre todo en cuánto a la infraestructura, ya que tener a Messi en el club no será fácil por lo que genera en los hinchas. Sin dudas, sería una revolución para el fútbol argentino.

Sabiendo todo lo que puede generar, la idea de Newell’s es otorgarle las mayores comodidades para él y su familia, con la posibilidad de vivir en la localidad de Funes, con todo a disposición. Si bien la idea de Leo es jugar por mucho tiempo, podría ser una de sus últimas experiencias en el fútbol y en la Lepra, jugaría por seis meses.

Cabe destacar, que el presidente de la Lepra, Ignacio Boero, ya lo había planteado tiempo atrás durante la campaña para las elecciones que fueron a fines de 2025: “Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi”

Inclusive, Sergio Gómez y Favio Orsi reconocieron que sería un sueño para el club: “Nos parece que sería hermoso que él tenga la posibilidad de jugar en su club de origen, en su ciudad. Eso sería buenísimo que pueda pasar, así que todo lo que esté a nuestro alcance lo haremos”.

LE PUEDE INTERESAR

El hijo de Gallardo salvó la ropa de Instituto

LE PUEDE INTERESAR

Banfield lo dio vuelta y obtuvo su primer triunfo

UN SALVAVIDAS

Sin dudas, para Newell’s sería fundamental tener a Messi en el corto tiempo. Sobre todo, por el mal momento institucional y deportivo que transita hace muchos años.

Y más allá de algunos refuerzos, el año comenzó de la peor manera, ya que solo pudo sumar un punto de los nueve que disputó. Y los promedios acechan, por lo que no podrá confiarse y deberá levantar lo más rápido posible. Ante este panorama, sabe que necesitará conseguir resultados, para lograr un proyecto deportivo ideal para Messi. Sobre todo, para lograr jugar un certamen continental.

Si Leo acepta venir, será para que participar en un equipo competitivo, como el que actualmente tiene en el Inter Miami. Además, teniendo a Leo en el equipo, no sería descabellado que vengan más figuras de renombre para vivir la experiencia con él.

Sobre el tema, Messi siempre fue cauto y dejó en claro que esta decisión siempre iba a estar atada a lo que decida su familia. Más allá de que dijo que le gustaría jugar en el fútbol argentino, habrá que ver si decide aceptar este reto y hacerse cargo de un Newell’s que sueña con resurgir.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en el equipo

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

El Gobierno Nacional subasta otro inmueble
Últimas noticias de Deportes

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en el equipo

El Lobo comienza a tener variantes en el banco de relevos

La Reserva ganó en el debut del Pata Pereyra

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”
Policiales
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Quedó libre el acusado del embiste fatal en la Av. 520
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio
Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata
Espectáculos
Silvina Luna: ampliarán la pericia médica con Aníbal Lotocki imputado por homicidio simple
La China Suárez se hizo un lifting: cómo le quedó
Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro: “Me casé con un boludo"
Tensión en “Ariel en su salsa”: cruces y pedidos internos hacia Vicky Xipolitakis
Fernanda Iglesias le respondió a Roberto Pettinato: “Éramos solo compañeros de trabajo”
Política y Economía
Acciones en rojo: y volvió a subir el riesgo país
Desde la industria textil salieron a criticar con dureza a Caputo
El dólar quebró su racha alcista y bajó a $1.465
AFA: la Justicia rastrea transferencias millonarias y amplía la causa por lavado
Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista
La Ciudad
VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas
VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama
Siguen las quejas de afiliados a la obra social Iosfa
El Gobierno Nacional subasta otro inmueble

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla