Deportes |LIBERTADORES 2026

La Copa tendrá más parates en cada partido

La Copa tendrá más parates en cada partido

Decisión de Conmebol

5 de Febrero de 2026
Edición impresa

La edición 2026 de la Copa Libertadores comenzó con una novedad reglamentaria que impacta directamente en el desarrollo de los partidos ya que la Conmebol puso en vigencia un nuevo protocolo que establece pausas obligatorias de rehidratación en cada tiempo, una medida que regirá durante toda la competencia.

El ente sudamericano informó oficialmente que cada partido contará con una interrupción fija por tiempo, con una duración máxima de 90 segundos.

A diferencia de las pausas de hidratación tradicionales, esta disposición no estará condicionada por el clima, la temperatura ni la sede del encuentro, sino que será aplicada de manera uniforme en todos los partidos del certamen.

El objetivo principal del nuevo protocolo es reforzar el cuidado físico de los futbolistas en una competencia caracterizada por la alta exigencia, la intensidad y los extensos traslados entre países.

Sin embargo, la implementación también introduce un nuevo elemento táctico, ya que el árbitro determinará el momento exacto de la pausa y los jugadores deberán permanecer dentro del campo, cerca de los bancos de suplentes.

El estreno de la medida se dio este martes en el partido que abrió oficialmente la Libertadores 2026, correspondiente a la Fase 1, donde The Strongest venció por 2-1 a Deportivo Táchira en La Paz. La fase continuará esta semana con los cruces entre 2 de Mayo y Alianza Lima, y Juventud de Las Piedras frente a Universidad Católica de Ecuador.

Además del aspecto deportivo, la Conmebol remarcó que la iniciativa busca mejorar la experiencia del espectador. Durante las pausas, la transmisión contará con una mayor intervención audiovisual, con cámaras y micrófonos específicos dentro del campo de juego.

De acuerdo al Manual de Clubes de la Libertadores, se permitirá captar imágenes y sonidos más cercanos, incluidas indicaciones de los cuerpos técnicos, lo que suma una mirada más íntima y detallada del desarrollo del partido.

 

