Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Golpearon y ataron a un hombre para robar un importante botín con armas incluidas

Pesadilla de madrugada en una vivienda de Gorina

Pesadilla de madrugada en una vivienda de Gorina
5 de Febrero de 2026 | 00:51
Edición impresa

Un violento asalto ocurrido en plena madrugada volvió a encender las alarmas por la inseguridad en La Plata. El hecho se registró alrededor de las 3 de la mañana en una vivienda ubicada en la zona de la calle 139 entre 485 y 486 de Gorina, donde un hombre de 55 años fue sorprendido por dos delincuentes mientras dormía.

Según la denuncia, la víctima se levantó para ir al baño y se encontró con dos desconocidos en el interior de su domicilio.

De inmediato fue golpeado en el rostro y amenazado de muerte. Luego lo llevaron hasta su habitación, donde fue reducido, atado de pies y manos con vendas y amordazado con pañuelos, uno de ellos ajustado al cuello. En ese contexto, continuaron golpeándolo en la cabeza con un objeto contundente mientras le exigían dinero y dólares.

Mientras uno de los asaltantes permanecía custodiándolo, el otro revisaba la vivienda. Tras varios minutos, los delincuentes se retiraron del lugar. El damnificado logró liberarse por sus propios medios y alcanzó a ver cómo escapaban en un vehículo blanco por calle 139 en dirección a 486.

En estado de shock y desesperación, intentó perseguirlos con su camioneta, pero terminó protagonizando un choque a la altura de 31 y 511, donde colisionó contra otro vehículo y un poste de alumbrado público. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad. Luego regresó a su domicilio junto a uno de sus hijos y constató que la casa estaba completamente revuelta.

Entre los elementos robados figuran doce relojes, armas de fuego (una escopeta calibre 12, un revólver calibre 38 y una pistola calibre 22), perfumes, un teléfono celular, una billetera con documentación personal, dinero extranjero (un billete de 20 mil mexicanos y un billete de mil chilenos) y las llaves de su camioneta. La víctima aclaró que la puerta de ingreso no presentaba daños, ya que se encontraba sin llave.

LE PUEDE INTERESAR

Persecución y captura en La Plata: uno de los detenidos era intensamente buscado por la Justicia

LE PUEDE INTERESAR

El escándalo en el Senado: la Justicia amplió la imputación contra los dirigentes y serán trasladados a una cárcel

Sobre los atacantes, indicó que logró ver a dos hombres vestidos con ropa oscura, uno de contextura robusta y ambos con zapatillas deportivas.

También señaló que hay cámaras de seguridad en la cuadra, las cuales podrían ser clave para la investigación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

Se reabre la paritaria y habría una propuesta salarial en dos tramos

Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”

“Estudiantes es un club muy grande”

Buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

La Cámpora, decidida a impedir la re-reelección de intendentes

Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027

La heredera de Epstein: una odontóloga de bajo perfil
Últimas noticias de Policiales

“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío

Kim Gómez: el mayor de los acusados, en La Plata

Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos

Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada
Espectáculos
“Arco”: la fábula ecologista de Natalie Portman va por el Oscar
Jagger irá “donde sea” para conocer a Milei
Pergolini sin contrato ¿Peligra su vuelta a la pantalla chica?
“Efecto Scully”: cómo Gillian Anderson cambió la tevé para siempre
Actores y directores alertan por el “daño irreparable” de reforma laboral al cine
La Ciudad
VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata
VIDEO.- En 4 y 49, otro edificio con paredes que hacen temer
Una planta de la UNLP aturde a un vecindario
El color del carnaval llega a las calles de La Plata
Deportes
El futuro de Cetré: ¿se va o se queda en el Pincha?
“Estudiantes es un club muy grande”
Semana larga: el Barba recupera lesionados
La Copa tendrá más parates en cada partido
Chelo Torres: “Me siento cómodo con un nueve al lado”
Información General
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla
La Oficina de Turismo de 25 de Mayo se muda al predio ferroviario
General Belgrano: llega el festival mayor de tango y folclore
¿Cómo hacer una limpieza profunda en el hogar para un 2026 exitoso ?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla