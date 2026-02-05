Pesadilla de madrugada en una vivienda de Gorina

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
Un violento asalto ocurrido en plena madrugada volvió a encender las alarmas por la inseguridad en La Plata. El hecho se registró alrededor de las 3 de la mañana en una vivienda ubicada en la zona de la calle 139 entre 485 y 486 de Gorina, donde un hombre de 55 años fue sorprendido por dos delincuentes mientras dormía.
Según la denuncia, la víctima se levantó para ir al baño y se encontró con dos desconocidos en el interior de su domicilio.
De inmediato fue golpeado en el rostro y amenazado de muerte. Luego lo llevaron hasta su habitación, donde fue reducido, atado de pies y manos con vendas y amordazado con pañuelos, uno de ellos ajustado al cuello. En ese contexto, continuaron golpeándolo en la cabeza con un objeto contundente mientras le exigían dinero y dólares.
Mientras uno de los asaltantes permanecía custodiándolo, el otro revisaba la vivienda. Tras varios minutos, los delincuentes se retiraron del lugar. El damnificado logró liberarse por sus propios medios y alcanzó a ver cómo escapaban en un vehículo blanco por calle 139 en dirección a 486.
En estado de shock y desesperación, intentó perseguirlos con su camioneta, pero terminó protagonizando un choque a la altura de 31 y 511, donde colisionó contra otro vehículo y un poste de alumbrado público. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad. Luego regresó a su domicilio junto a uno de sus hijos y constató que la casa estaba completamente revuelta.
Entre los elementos robados figuran doce relojes, armas de fuego (una escopeta calibre 12, un revólver calibre 38 y una pistola calibre 22), perfumes, un teléfono celular, una billetera con documentación personal, dinero extranjero (un billete de 20 mil mexicanos y un billete de mil chilenos) y las llaves de su camioneta. La víctima aclaró que la puerta de ingreso no presentaba daños, ya que se encontraba sin llave.
Sobre los atacantes, indicó que logró ver a dos hombres vestidos con ropa oscura, uno de contextura robusta y ambos con zapatillas deportivas.
También señaló que hay cámaras de seguridad en la cuadra, las cuales podrían ser clave para la investigación.
