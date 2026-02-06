Un playero, blanco de un ataque de motochorros

En medio de una seguidilla de episodios de inseguridad que preocupan a trabajadores nocturnos y vecinos de la periferia platense, un nuevo asalto volvió a encender las alarmas en Melchor Romero. Esta vez, la víctima fue un joven playero de 21 años que cumplía funciones durante la madrugada en una estación de servicio GNC, ubicada en la esquina de 44 y 166.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30, cuando tres delincuentes que se movilizaban en una moto de alta cilindrada, tipo cross y sin carenado, irrumpieron en el lugar. Según fuentes del caso, el trabajador ya había advertido movimientos sospechosos: los asaltantes habían pasado varias veces por la zona antes de concretar el golpe.

Ante la situación, el joven intentó resguardarse dentro de la garita, aunque los ladrones avanzaron hasta allí, provocaron daños y lo amenazaron para concretar el robo. Tras el episodio, escaparon y se perdió su rastro.