VIDEO. Entraron a robar, actuaron en tres minutos y huyeron con electrodomésticos en La Plata

Una banda dedicada a robos bajo la modalidad “escruche” actuó en la madrugada de este sábado en Barrio Jardín de La Plata, donde en apenas tres minutos ingresó a una vivienda y escapó con distintos objetos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según el testimonio de un vecino, el episodio ocurrió cerca de las 3:20 en diagonal 690 entre 116 bis y 117. De acuerdo a su relato, al menos cinco jóvenes participaron del robo y lograron llevarse un televisor y un parlante.

Las imágenes muestran a uno de los implicados saliendo de la propiedad con los elementos en sus manos, mientras el resto se retira rápidamente del lugar. Siempre según vecinos, los sospechosos escaparon en dirección a la zona de 90 entre 1 y 2.

Fuentes del barrio indicaron que un grito alertó a los delincuentes, quienes habrían desistido de llevarse más pertenencias y huyeron corriendo. La denuncia fue radicada en la subcomisaría de Ponzati y peritos trabajaban en la vivienda en busca de huellas y otros indicios.