Deportes

VIDEO. Ciro Messi festejó un gol como Cetré y causó furor en los hinchas de Estudiantes

7 de Febrero de 2026 | 17:35

Escuchar esta nota

Ciro Messi, hijo de Lionel Messi y jugador de las divisiones formativas del Inter Miami, protagonizó un video que se volvió viral tras celebrar un gol imitando —junto a un compañero— el recordado festejo de Tiago Palacios y Edwuin Cetré. La escena despertó entusiasmo y orgullo entre los hinchas de Estudiantes.

El momento ocurrió durante un partido juvenil y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se ve a los chicos recreando el festejo inspirado en el videojuego Fortnite, el mismo que Palacios y Cetré realizaron en el clásico platense.

La referencia no pasó desapercibida para el mundo albirrojo. Aquella celebración corresponde al partido en el que Estudiantes venció 1 a 0 a Gimnasia por las semifinales del último Torneo Clausura, un gesto que quedó grabado en la memoria de los simpatizantes.

Tal como sucedió en ese encuentro, los jóvenes se toman de las manos, giran y caen al suelo, replicando con precisión la secuencia que se volvió icónica tras el clásico disputado en el Bosque.

Reacciones entre los hinchas

El video generó repercusión inmediata en redes —especialmente en X— donde fanáticos del Pincha reaccionaron con humor y entusiasmo. Entre los comentarios que se multiplicaron aparecieron mensajes que vinculaban la escena con el festejo original y celebraban la inesperada referencia.

La curiosa postal volvió a poner en primer plano aquella celebración de Estudiantes y tendió un guiño entre el mundo Pincha y uno de los apellidos más reconocidos del fútbol internaciona

Fútbol Infantil

