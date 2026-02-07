Se robaron una alcantarilla en La Plata y una jubilada terminó herida al caer en el pozo

Un hecho de inseguridad derivó en un accidente que dejó a una jubilada herida en Ringuelet, donde vecinos denuncian que los robos de tapas de alcantarillas se repiten y generan situaciones de peligro. El episodio ocurrió en la esquina de 5 bis y 517, donde el hueco había sido cubierto precariamente con un cartón.

Según relataron frentistas, la mujer caminaba por la zona cuando pisó la improvisada cobertura y cayó dentro del pozo. Aunque logró sujetarse de los bordes y evitar una caída mayor, sufrió lesiones en las piernas. Vecinos que presenciaron la escena acudieron de inmediato para asistirla y ayudarla a salir.

Tras el accidente, residentes del barrio colocaron baldes y piedras para señalizar el lugar y prevenir nuevos incidentes en un sector muy transitado. Advirtieron que la falta de iluminación y el mal estado de la calle aumentan el riesgo, especialmente durante la noche.

Además del pozo sin tapa, los vecinos alertaron sobre otra alcantarilla cercana cuya cubierta estaría a punto de desprenderse, lo que representa un peligro tanto para peatones como para vehículos.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de ABSA para resolver ambos problemas y remarcaron que la ubicación —en una esquina donde los autos doblan— podría derivar en un accidente grave si no se actúa con urgencia.