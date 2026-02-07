La fiscalía impulsa nuevas pruebas por los fondos de la AFA en el exterior y una mansión en Pilar

EN FOTOS | La Plata celebró la Fiesta del Tomate, sabor y tradición de un producto clásico local
EN FOTOS | La Plata celebró la Fiesta del Tomate, sabor y tradición de un producto clásico local
La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, solicitó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la empresa TourProdEnter LLC, que en 2021 firmó un contrato para actuar como agente comercial de la entidad en el exterior.
Los requerimientos fueron presentados ante el juez federal Luis Armella, quien interviene en un expediente que también analiza operaciones del Club Atlético Banfield y de la firma Sur Finanzas, ligada al empresario Ariel Vallejo. La investigación apunta a reconstruir circuitos financieros y posibles desvíos de dinero a través de distintas sociedades.
En el marco de la causa ya se realizaron allanamientos en la sede de la AFA, en Sur Finanzas, en Banfield y en domicilios particulares vinculados a los investigados. En esos procedimientos se secuestraron computadoras, teléfonos y documentación que continúa bajo peritaje.
El contrato en el exterior
Una de las líneas centrales de la investigación se enfoca en la relación entre la AFA y TourProdEnter LLC. Según la fiscalía, la empresa habría administrado más de 200 millones de dólares en operaciones internacionales, de los cuales se sospecha que una parte fue transferida a compañías sin actividad comprobada.
Para avanzar en ese tramo, Incardona pidió enviar exhortos a Estados Unidos con el fin de acceder a registros societarios, domicilios legales, actas constitutivas y la identificación de beneficiarios finales de TourProdEnter LLC y de otras cuatro firmas vinculadas.
Además, solicitó información sobre cuentas bancarias, formularios de apertura, firmas autorizadas y movimientos de dinero entre la Argentina y el exterior, así como contratos de servicios o asesoramiento que hayan respaldado transferencias.
Empresas y la propiedad de Pilar
La fiscalía también amplió la investigación a sociedades relacionadas con la compra de una mansión en Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. En ese marco pidió levantar el secreto bancario, fiscal y financiero de varias empresas y requirió a organismos registrales información completa sobre su constitución y actividad.
Entre otros puntos, se busca determinar la capacidad económica y operativa de esas compañías, su facturación, nómina de empleados y cumplimiento de obligaciones previsionales. También se pidió a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) datos sobre habilitaciones y vehículos registrados a nombre de una de las firmas investigadas.
Parte de la pesquisa apunta a establecer si existieron operaciones simuladas o movimientos patrimoniales inconsistentes con los ingresos declarados por las sociedades involucradas.
Un nexo con Italia
Otra línea de trabajo ordenada por la fiscalía se vincula con el club italiano Perugia. La Justicia pidió remitir un exhorto a ese país para obtener documentación sobre la entidad deportiva, en el marco de la hipótesis de que fondos provenientes de operaciones ligadas a la AFA habrían sido derivados a una empresa que adquirió ese club.
Medidas ya ordenadas
Por su parte, el juez Armella dispuso nuevas diligencias, entre ellas un pedido al banco Credicoop para que detalle todas las cuentas de la AFA y sus movimientos, así como la existencia de eventuales cajas de seguridad.
También fijó fechas para la declaración de testigos vinculados a la contabilidad de la entidad y ordenó a la Policía Federal un estudio integral sobre el patrimonio del club Banfield y su operatoria con Sur Finanzas.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis de documentación, con el objetivo de reconstruir el flujo de fondos y determinar posibles responsabilidades penales.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
