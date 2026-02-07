Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Milei encabeza el acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo

7 de Febrero de 2026 | 19:35

Tras el traslado del sable corvo de San Martín, el presidente Javier Milei participa este sábado del acto en conmemoración al 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, y su llegada, fiel a su estilo, no pasó desapercibida. 

El mandatario ingresó junto a su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei; y otros funcionarios y dirigentes libertarios, además del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.  

Mientras Pullaro solo se limitó a saludar, el Presidente arengó a los más de 60.000 asistentes y hasta corrió por el predio y saltó, mostrándose por demás eufórico. 

El sable corvo es el protagonista de la recreación del combate de 1813 que se realiza en el Campo de la Gloria. Aunque es el símbolo máximo de la gesta, el sable corvo no fue utilizado por el Libertador en esta batalla específica, aunque sí en el resto de la campaña continental.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se espera que entre 30 y 40 granaderos a caballo recreen la histórica "carga de caballería" desde el lugar exacto de los hechos hacia el río.

