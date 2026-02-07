Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Corrupción judicial

Condenan a 18 años de prisión al ex juez Bento

Condenan a 18 años de prisión al ex juez Bento
7 de Febrero de 2026 | 02:51
El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza condenó a 18 años de prisión al exjuez federal Walter Ricardo Bento, tras hallarlo culpable de encabezar una estructura dedicada al cobro de sobornos a cambio de beneficios procesales en causas penales. Además de la pena de cárcel, recibió inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa que supera los $540 millones. Continuará detenido en el penal federal de Cacheuta, mientras que el pedido de prisión domiciliaria será evaluado más adelante.

El fallo, dictado por unanimidad, declaró a Bento jefe de una asociación ilícita y responsable de cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas. Para el tribunal, el exjuez encabezó durante años un esquema de cobro de coimas a cambio de beneficios procesales, como libertades o resoluciones favorables en causas complejas, incluso por narcotráfico.

La condena también alcanzó a su esposa, quien recibió seis años de prisión y uno de sus hijos cinco, ambos por lavado de activos. El juicio se extendió por más de 130 audiencias.

 

