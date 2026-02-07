Condenan a 18 años de prisión al ex juez Bento

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza condenó a 18 años de prisión al exjuez federal Walter Ricardo Bento, tras hallarlo culpable de encabezar una estructura dedicada al cobro de sobornos a cambio de beneficios procesales en causas penales. Además de la pena de cárcel, recibió inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa que supera los $540 millones. Continuará detenido en el penal federal de Cacheuta, mientras que el pedido de prisión domiciliaria será evaluado más adelante.
El fallo, dictado por unanimidad, declaró a Bento jefe de una asociación ilícita y responsable de cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas. Para el tribunal, el exjuez encabezó durante años un esquema de cobro de coimas a cambio de beneficios procesales, como libertades o resoluciones favorables en causas complejas, incluso por narcotráfico.
La condena también alcanzó a su esposa, quien recibió seis años de prisión y uno de sus hijos cinco, ambos por lavado de activos. El juicio se extendió por más de 130 audiencias.
