El 7 de febrero de 2016, los Rolling Stones desembarcaban por primera vez en La Plata con su gira "América Latina Olé Tour". Ese día, la Ciudad se vio movilizada desde temprano y la locura "rollinga" se hizo sentir en las inmediaciones del Estadio Único, lugar en donde repitieron shows el 10 y 13 de febrero de ese año.

En este primer show, los Stones salieron a escena con “Start Me Up”, “t’s Only Rock N’ Roll” y “Tumbling dice”, las primeras en sonar y enloquecer a los fans. “Es la primera vez que tocamos en La Plata, tardamos tanto en llegar que pensamos que íbamos a llegar a Montevideo”, dijo Mick Jagger, haciendo referencia al colapso de la autopista Buenos Aires-La Plata.

Las tres presentaciones fueron casi calcadas, con un Jagger desaforado corriendo por toda la pasarela y con algunas perlitas como en la noche del sábado 13, cuando el cantante improvisó una estrofa de “No llores por mí, Argentina”, tema principal de la famosa ópera rock Evita, y saludó la presencia entre el público de Charly García, quien estuvo en las tres fechas de sus Majestades Satánicas.