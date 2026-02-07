Detuvieron a varios trapitos en el centro de La Plata: insultaban a los conductores "que no colaboraban"
Detuvieron a varios trapitos en el centro de La Plata: insultaban a los conductores "que no colaboraban"
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
El fenómeno natural que sorprendió al Gran La Plata: una masiva migración de libélulas
EN FOTOS | La Plata celebró la Fiesta del Tomate, sabor y tradición de un producto clásico local
VIDEO.- Las caravanas de motos en La Plata y otra madrugada "sin poder pegar un ojo para dormir"
VIDEO.- Entraron a robar, actuaron en tres minutos y huyeron con electrodomésticos en La Plata
Rolling Stones en La Plata: a 10 años de un show inolvidable en el Estadio Único
Se robaron una alcantarilla en La Plata y una jubilada terminó herida al caer en el pozo
VIDEO.- Burlando sorprendió en La Plata a bordo de un Tesla Cybertruck
VIDEO.- Ciro Messi festejó un gol como Cetré y causó furor en los hinchas del Pincha
Pericias en el caso Rocío en La Plata: la autopsia reveló lesiones previas y signos compatibles con lucha
Milei encabeza el acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo
La piloto Jenny Dillon vuelve a representar a La Plata en el evento aeronáutico más importante del país
Los docentes de la UNLP se suman al paro y movilización contra la reforma laboral
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis
Atención usuarios, el Tren Roca no saldrá ni llegará a La Plata este domingo
Ernestina Pais se quebró al recordar su lucha contra el alcoholismo: “Quería desaparecer”
Con música, teatro y actividades, la agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
La fiscalía impulsa nuevas pruebas por los fondos de la AFA en el exterior y una mansión en Pilar
En plena crisis en la AFA, Tapia viajó al Super Bowl y se mostró con figuras internacionales
Un corte en la Autopista complicará el ingreso a la capital federal este sábado
Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
Detuvieron a tres delincuentes que intentaban provocar entraderas en La Plata
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
Anamá Ferreira desató una nueva polémica por el racismo: “La Selección Argentina no tiene un negro”
Reforma laboral: crecen las objeciones sindicales y empresarias a días del debate en el Senado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un operativo policial realizado este sábado en el centro de La Plata terminó con la aprehensión de cinco hombres acusados de realizar tareas de cuidacoches de manera irregular y de insultar a conductores que se negaban a pagar. Los procedimientos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano.
Según informaron fuentes policiales, las intervenciones se enmarcaron en un operativo de control dispuesto para prevenir este tipo de situaciones. Los agentes acudieron tras recibir alertas sobre personas que exigían dinero por estacionar y que reaccionaban de forma agresiva ante la negativa de los automovilistas.
El primer procedimiento tuvo lugar en la zona de 48 entre 9 y 10, donde fueron aprehendidos dos hombres de 20 y 29 años. De acuerdo al parte oficial, ambos se mostraron hostiles cuando se les informó que serían trasladados a la comisaría por infracción a la ordenanza municipal que regula la actividad.
Minutos después, en 1 y 51, efectivos interceptaron a otro hombre de 38 años señalado por una situación similar. Siempre según la Policía, también habría reaccionado de manera agresiva al momento de su identificación.
Finalmente, en la intersección de 10 y 45 fueron aprehendidos dos hombres de 57 y 51 años —este último en situación de calle— tras denuncias de conductas intimidatorias hacia conductores.
Todos los implicados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional por infracción a la ordenanza municipal vigente. La Fiscalía interviniente dispuso las actuaciones correspondientes y recuperaron la libertad tras cumplirse los recaudos legales.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- Entraron a robar, actuaron en tres minutos y huyeron con electrodomésticos en La Plata
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí