Detuvieron a varios trapitos en el centro de La Plata: insultaban a los conductores "que no colaboraban"

Un operativo policial realizado este sábado en el centro de La Plata terminó con la aprehensión de cinco hombres acusados de realizar tareas de cuidacoches de manera irregular y de insultar a conductores que se negaban a pagar. Los procedimientos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano.

Según informaron fuentes policiales, las intervenciones se enmarcaron en un operativo de control dispuesto para prevenir este tipo de situaciones. Los agentes acudieron tras recibir alertas sobre personas que exigían dinero por estacionar y que reaccionaban de forma agresiva ante la negativa de los automovilistas.

El primer procedimiento tuvo lugar en la zona de 48 entre 9 y 10, donde fueron aprehendidos dos hombres de 20 y 29 años. De acuerdo al parte oficial, ambos se mostraron hostiles cuando se les informó que serían trasladados a la comisaría por infracción a la ordenanza municipal que regula la actividad.

Minutos después, en 1 y 51, efectivos interceptaron a otro hombre de 38 años señalado por una situación similar. Siempre según la Policía, también habría reaccionado de manera agresiva al momento de su identificación.

Finalmente, en la intersección de 10 y 45 fueron aprehendidos dos hombres de 57 y 51 años —este último en situación de calle— tras denuncias de conductas intimidatorias hacia conductores.

Todos los implicados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional por infracción a la ordenanza municipal vigente. La Fiscalía interviniente dispuso las actuaciones correspondientes y recuperaron la libertad tras cumplirse los recaudos legales.