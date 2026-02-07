VIDEO. Fernando Burlando sorprendió en La Plata a bordo de un Tesla Cybertruck

El famoso abogado Fernando Burlando fue visto este sábado por la tarde recorriendo calles de La Plata al volante de una imponente Tesla Cybertruck, el vehículo eléctrico más llamativo de la marca norteamericana. La escena llamó la atención de vecinos que pasaban por la zona.

Burlando -platense-, fue captado en el Barrio Hipódromo, muy cerca de la casa en la que vivió hasta hace algunos años hasta que se mudó Capital Federal. Según testigos, el abogado se detuvo frente a una verdulería ubicada en Diagonal 74 y 36, donde bajó del vehículo y realizó algunas compras.

Vecinos del sector se mostraron sorprendidos al ver al letrado en plena calle con el particular diseño de la Cybertruck, el cual no pasa desapercibido por su silueta futurista y materiales angulares. Las imágenes y videos compartidos en redes sociales reflejan la atención que generó el paso del abogado y el vehículo eléctrico.

¿Qué es el Tesla Cybertruck?

El Tesla Cybertruck es una camioneta totalmente eléctrica presentada por la automotriz estadounidense Tesla, conocida por su diseño audaz y compartimentado, con una carrocería de acero inoxidable de fuerte aspecto industrial. Desde su lanzamiento, se convirtió en uno de los modelos más comentados de la marca por su estética diferenciada respecto a cualquier pickup tradicional.

Aunque Tesla no tiene presencia oficial con ventas directas en Argentina, varios propietarios importan unidades de modelos eléctricos como el Model 3, Model Y o, en casos excepcionales, versiones como la Cybertruck por vías particulares. Estos vehículos suelen circular con patentes extranjeras o a través de importaciones temporarias, y su precio puede variar significativamente según el año, versión y costos de importación.

En mercados como Estados Unidos, el precio de lista de la Cybertruck parte desde cifras elevadas, que —convertidas e incrementadas por impuestos y aranceles— pueden ubicar a este tipo de unidades entre los vehículos más costosos vistos en Argentina.

La presencia de este tipo de camionetas en calles platenses es todavía poco habitual, lo que explica la sorpresa de los vecinos al ver a uno de los autos eléctricos más singulares junto a una figura pública local.