La Ciudad

El fenómeno natural que sorprendió al Gran La Plata: una masiva migración de libélulas

7 de Febrero de 2026 | 20:10

Un llamativo fenómeno natural sorprendió este sábado a vecinos del Gran La Plata, que registraron imágenes y videos de una impresionante migración de libélulas que cubrió el cielo durante varios minutos. La escena generó asombro por la magnitud del enjambre y su inusual presencia en zonas urbanas.

El episodio ocurrió alrededor de las 18:50 en la localidad de Berisso, especialmente en la zona de Villa Paula, donde decenas de personas observaron cómo cientos de libélulas volaban en simultáneo, formando una nube en movimiento que atravesó calles y espacios abiertos.

Quienes presenciaron el fenómeno compartieron rápidamente los registros en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la belleza de la escena y la sorpresa que provocó. Algunos vecinos señalaron que nunca habían visto una concentración tan grande de estos insectos en la región.

Especialistas suelen explicar que este tipo de migraciones responde a cambios ambientales y ciclos naturales vinculados a la temperatura, la humedad y la disponibilidad de alimento. Las libélulas, además, cumplen un rol clave en el ecosistema, ya que ayudan a controlar poblaciones de otros insectos.

Aunque el fenómeno duró pocos minutos, dejó una postal poco habitual que llamó la atención de vecinos del Gran La Plata y convirtió la tarde del sábado en una escena digna de ser registrada.

Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito

