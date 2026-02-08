Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Franco Mussis, el elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno

Franco Mussis, el elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno
8 de Febrero de 2026 | 15:42

Escuchar esta nota

Villa San Carlos, en la recta final de su pretemporada, sorprendió con la incorporación Franco Mussis, el mediocampista con un destacado pasado en Gimnasia, selló su vínculo con el conjunto de Berisso. El "Gordo" regresa a la Ciudad para aportar su experiencia y prestancia que le permitió jugar en Europa y en varios clubes del fútbol argentino. 

En su último paso por Gimnasia, la figura de Mussis cobró un valor especial ya que estuvo dirigido por Diego Armando Maradona. En aquella ocasión, el "Diez" elogió la entrega del mediocampista en el círculo central y lo consideró una pieza vital para la estructura anímica del equipo.

Más allá de su relación profesional con el "Diez", el futbolista nunca ocultó su fanatismo por Gimnasia. Su sentido de pertenencia con la Región resultó un factor clave para que la dirigencia de la Villa concretara su llegada tras su paso por el fútbol del exterior y la máxima categoría nacional.

El nuevo refuerzo villero impresiona a la categoría, luego de su paso por Universidad de Concepción de Chile. Además, su recorrido incluye pasos por instituciones de gran peso como Gimnasia, Copenhague (Dinamarca), Genoa (Italia), San Lorenzo, Gimnasia, Atlético Tucumán, FC Botosani (Rumania), Montevarchi (Italia) y Ferro. 

El arribo de Mussis puede significar un refuerzo para el esquema táctico de Villa San Carlos. El cuerpo técnico, encabezado por Pablo Miranda, busca la garra necesaria para pelear en los puestos de vanguardia de la Primera B.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

EN FOTOS | Una multitud en la fiesta del tomate platense

Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra

La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina

La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata

Gimnasia no saldrá del Bosque este año

Qué hay en La Plata para el plan de la casa con “verde”

De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos

Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo
Últimas noticias de Deportes

Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia

Estudiantes espera definiciones por Cetré: cuánto tiempo le queda a Boca para negociar

Zaniratto apuesta a Nacho Fernández y Nacho Miramón para enfrentar a Barracas Central

Copa Davis: Argentina perdió la serie 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender
La Ciudad
Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Una catarata a metros de Plaza Rocha
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
El Tren Roca no saldrá ni llegará a La Plata este domingo
Domingo ideal para disfrutar al aire libre: cómo sigue el tiempo en La Plata
Política y Economía
Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
Celulares, internet y naftas: para el Gobierno hay precios “atrasados”
Policiales
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos
Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
Tragedia en la Autopista: un peatón murió tras ser atropellado 
Espectáculos
Patricia Bullrich sobre la vicepresidencia: “No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo”
Nicolás Wiñazki reveló que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista
Super Bowl: el show del medio tiempo, mucho más que un show
“Taxi Driver”: a 50 años de un clásico que rompió los moldes
Los otros Beckham: ¿Quiénes son y qué hacen los hijos de Victoria y David?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla