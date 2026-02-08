Franco Mussis, el elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno

Villa San Carlos, en la recta final de su pretemporada, sorprendió con la incorporación Franco Mussis, el mediocampista con un destacado pasado en Gimnasia, selló su vínculo con el conjunto de Berisso. El "Gordo" regresa a la Ciudad para aportar su experiencia y prestancia que le permitió jugar en Europa y en varios clubes del fútbol argentino.

En su último paso por Gimnasia, la figura de Mussis cobró un valor especial ya que estuvo dirigido por Diego Armando Maradona. En aquella ocasión, el "Diez" elogió la entrega del mediocampista en el círculo central y lo consideró una pieza vital para la estructura anímica del equipo.

Más allá de su relación profesional con el "Diez", el futbolista nunca ocultó su fanatismo por Gimnasia. Su sentido de pertenencia con la Región resultó un factor clave para que la dirigencia de la Villa concretara su llegada tras su paso por el fútbol del exterior y la máxima categoría nacional.

El nuevo refuerzo villero impresiona a la categoría, luego de su paso por Universidad de Concepción de Chile. Además, su recorrido incluye pasos por instituciones de gran peso como Gimnasia, Copenhague (Dinamarca), Genoa (Italia), San Lorenzo, Gimnasia, Atlético Tucumán, FC Botosani (Rumania), Montevarchi (Italia) y Ferro.

El arribo de Mussis puede significar un refuerzo para el esquema táctico de Villa San Carlos. El cuerpo técnico, encabezado por Pablo Miranda, busca la garra necesaria para pelear en los puestos de vanguardia de la Primera B.