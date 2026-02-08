Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia

Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
El equipo argentino de Copa Davis cayó este domingo por 3-2 ante Corea del Sur, por la primera fase clasificatoria, por lo que deberá disputar el repechaje en septiembre para no descender.
La serie había comenzado con el pie derecho para la Argentina gracias al triunfo del platense Thiago Tirante ante Hyeon Chung, aunque Soon-Woo Kwon consiguió el 1-1 al superar a Marco Trungelliti.
El equipo capitaneado por Javier Frana se volvió a poner en ventaja luego de la victoria de Guido Andreozzi y Federico Gómez en el dobles. Sin embargo, finalmente Corea del Sur se quedó con el triunfo y la clasificación a la próxima instancia producto de los triunfos de Kwon y Chung ante Tirante y Trungelliti, respectivamente.
De esta manera, la Argentina protagonizó uno de los mayores papelones de su historia en Copa Davis, al caer contra un rival que no tenía jugadores en el top 300. En el repechaje, que se llevará a cabo en septiembre, la Argentina buscará mantener la categoría y ya se conoce cuáles podrían ser sus rivales.
El próximo rival de la Argentina será un equipo que haya ganado su respectiva serie en el Grupo Mundial 1, donde ya se completaron todas las series, menos la de Grecia y México. Los ganadores fueron China, China Taipei, Colombia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Nueva Zelanda, Paraguay, Polonia, Suiza y Turquía.
