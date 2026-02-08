Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave

Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Las negociaciones salariales entre la Provincia de Buenos Aires y los gremios docentes y estatales ingresaron en una instancia determinante, luego de que los sindicatos rechazaron de manera unánime la última propuesta oficial y aguardaran una nueva convocatoria para retomar el diálogo.
El calendario juega en contra. Con la liquidación de los sueldos prevista para mediados de mes, el margen para que un eventual acuerdo tenga impacto en los haberes de febrero se achica, mientras el Gobierno provincial busca evitar que el conflicto derive en medidas de fuerza que pongan en riesgo el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo.
El ofrecimiento que quedó sobre la mesa, un incremento del 2%, fue considerado insuficiente por los gremios, que señalaron que el porcentaje no solo quedó por debajo de la inflación proyectada, sino que además absorbía parte de un ajuste retroactivo acordado previamente. Según explicaron, la mejora efectiva en el salario de bolsillo resultaba mínima y no respondía a la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense reclaman volver a discutir una suba “real” que permita recomponer los ingresos frente al avance de los precios, tras un 2025 marcado por el deterioro salarial. En la misma línea, los estatales nucleados en ATE exigieron una corrección urgente de la oferta y sumaron pedidos vinculados a condiciones laborales, como recategorizaciones, pases a planta permanente y la actualización de becas y programas de capacitación.
El rechazo también alcanzó a otros sectores. UPCN y FEGEPPBA coincidieron en calificar la propuesta como insuficiente y plantearon la necesidad de incorporar reclamos específicos de cada área para avanzar hacia un entendimiento que destrabe la negociación.
Por ahora, el escenario permanece abierto. Los gremios anticipan que, sin una mejora concreta en la próxima oferta, el conflicto se profundizará en los próximos días. La presión por la inflación, la cercanía del inicio de clases y la definición de los salarios mantienen en vilo una paritaria que se volvió central para la Provincia.
