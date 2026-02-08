Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Los que nunca descansan: beneficios y contras de trabajar en casa
Copa Davis: Argentina perdió la serie 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender
Comerciantes de Los Hornos denuncian represalias tras haber reducido a un presunto ladrón
Nicolás Wiñazki reveló que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista
Tragedia en la Autopista: un peatón murió tras ser atropellado
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
Violento ataque a un chofer de micro en La Plata: le arrojaron una piedra en la cabeza mientras llevaba pasajeros
“Lo viejo funciona”: un invento de la Región para hacer bodas de película
Patricia Bullrich sobre la vicepresidencia: “No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo”
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Domingo ideal para disfrutar al aire libre: cómo sigue el tiempo en La Plata
Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno Nacional atraviesa un periodo de fuerte inestabilidad en su estructura jerárquica. La salida de Marco Lavagna del INDEC marcó un punto de inflexión en una sangría de nombres que parece no tener fin. Según un relevamiento reciente, un total de 45 funcionarios abandonaron sus cargos entre diciembre y febrero, una cifra récord para el inicio de una gestión desde el regreso de la democracia en 1983.
La ola de dimisiones no se limita a segundas líneas, sino que golpea con fuerza a organismos estratégicos para la administración pública. Entre las áreas con mayores bajas destacan la SIDE, el Indec y la UIF. En el caso del área de inteligencia, los servicios sufrieron una profunda reestructuración que derivó en la salida de mandos técnicos y operativos. Respecto al organismo de medición, el alejamiento de Lavagna dejó un vacío en la conducción de las estadísticas públicas y generó incertidumbre sobre la autonomía del ente. Por último, la unidad antilavado también registró renuncias en puestos de control fundamentales.
La principal causa de este fenómeno radica en las feroces internas dentro del bloque oficialista. Las diferencias de criterio sobre la ejecución de políticas públicas y el rumbo económico provocaron choques constantes entre los equipos técnicos y el núcleo duro del Ejecutivo.
Especialistas advierten que esta rotación acelerada de personal conlleva riesgos severos. La falta de estabilidad en los cargos jerárquicos genera una parálisis administrativa y un clima de temor entre los empleados de carrera, quienes evitan la toma de decisiones críticas por miedo a perder su puesto en la próxima reestructuración.
En comparación con gestiones anteriores, el ritmo de partidas actual ubica a la presente administración en el tercer lugar del ranking de rotación de los últimos 42 años. A este paso, los analistas proyectan que la gestión podría liderar la tabla de inestabilidad gubernamental antes de la finalización de su primer mandato en 2027.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí