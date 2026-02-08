Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses

Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
8 de Febrero de 2026 | 16:03

Escuchar esta nota

El Gobierno Nacional atraviesa un periodo de fuerte inestabilidad en su estructura jerárquica. La salida de Marco Lavagna del INDEC marcó un punto de inflexión en una sangría de nombres que parece no tener fin. Según un relevamiento reciente, un total de 45 funcionarios abandonaron sus cargos entre diciembre y febrero, una cifra récord para el inicio de una gestión desde el regreso de la democracia en 1983.

La ola de dimisiones no se limita a segundas líneas, sino que golpea con fuerza a organismos estratégicos para la administración pública. Entre las áreas con mayores bajas destacan la SIDE, el Indec y la UIF. En el caso del área de inteligencia, los servicios sufrieron una profunda reestructuración que derivó en la salida de mandos técnicos y operativos. Respecto al organismo de medición, el alejamiento de Lavagna dejó un vacío en la conducción de las estadísticas públicas y generó incertidumbre sobre la autonomía del ente. Por último, la unidad antilavado también registró renuncias en puestos de control fundamentales.

La principal causa de este fenómeno radica en las feroces internas dentro del bloque oficialista. Las diferencias de criterio sobre la ejecución de políticas públicas y el rumbo económico provocaron choques constantes entre los equipos técnicos y el núcleo duro del Ejecutivo.

Especialistas advierten que esta rotación acelerada de personal conlleva riesgos severos. La falta de estabilidad en los cargos jerárquicos genera una parálisis administrativa y un clima de temor entre los empleados de carrera, quienes evitan la toma de decisiones críticas por miedo a perder su puesto en la próxima reestructuración.

En comparación con gestiones anteriores, el ritmo de partidas actual ubica a la presente administración en el tercer lugar del ranking de rotación de los últimos 42 años. A este paso, los analistas proyectan que la gestión podría liderar la tabla de inestabilidad gubernamental antes de la finalización de su primer mandato en 2027.

