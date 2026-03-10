Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Por los 900 empleos

Gremio pide que Provincia se haga cargo de FATE

Gremio pide que Provincia se haga cargo de FATE
10 de Marzo de 2026 | 02:35
Edición impresa

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos FATE para garantizar la continuidad de esa firma y para que se haga cargo temporalmente el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, elaborada por asesores legales del gremio y presentada ante bloques de la Cámara de Diputados bonaerense, tiene como meta que se declare la “ocupación temporaria” de FATE y se preserven la producción y los puestos de trabajo.

Fuentes parlamentarias señalaron que el objetivo de esa propuesta es evitar el cierre de la planta anunciada por la empresa y “salvar la fuentes de empleo de 920 empleados”, pero para que eso pueda suceder se debe aprobar una ley para que la provincia de Buenos Aires asuma el control del directorio de esa firma que produce neumáticos para colectivos y camiones.

El gremio advirtió a los legisladores sobre el “impacto social” que tiene el cierre de esa empresa ya que no solo afectará a casi mil trabajadores sino a otras actividades de esa cadena productiva.

El Sutna sostuvo que una de las alternativas es que la provincia se haga cargo de FATE y así garantizar el “el funcionamiento del sistema logístico y del transporte público en todo el país”.

El gremio aclaró que esa medida de que la provincia se haga cargo de la firma privada tendría “carácter transitorio” y que luego la empresa vuelva a manos privadas cuando la empresa presente un plan de continuidad de sus operaciones.

LE PUEDE INTERESAR

Los “duros” de la CGT buscan extender un Frente

LE PUEDE INTERESAR

Millonarias multas a dos gremios por el último paro

En tanto, ayer, un tribunal de alzada revocó la decision de primera instancia que había ordenado el desalojo del inmueble donde funcionaba la fábrica de neumáticos, en San Fernando, ocupada por los trabajadores después del anuncio del cierre de la firma .

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La nafta subió hasta 7% Pero YPF descarta cimbronazos

Los colegios privados piden subir las cuotas

El gobierno nacional ratificó la reforma de la VTV

Muslera es de Selección: los competidores por el puesto

VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”

Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

Millonarias multas a dos gremios por el último paro

Colapinto: Alpine, tarde para pedir disculpas
Últimas noticias de Política y Economía

La nafta subió hasta 7% Pero YPF descarta cimbronazos

Milei en Nueva York: “Vamos a ganar la guerra contra Irán”

Polémica entre Nación y Provincia por “el problema” de la Bonaerense

Un expresidente de Racing se desligó de manejos de la AFA
Policiales
Una joven clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
El colmo: robaron un camión de residuos en Olmos
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
El juicio oral contra el ex de Piparo, en la recta final
Información General
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Estudiantes de la UNLP llegaron a la final del mundial de programación
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Muslera es de Selección: los competidores por el puesto
Entrena y avanza con la renovación de Cetré
Verón recibió los 51 años con el cariño de Estudiantes
Define Zaniratto: el Pata Castro iría en lugar de Miramón
Cayetano Bolzán, una alternativa que pierde el entrenador por otra lesión muscular
Espectáculos
Vuelve “One Piece”: un fenómeno mundial que fue de Japón a Netflix y terminó en las calles
Se pudrió todo: amenazas de guerra entre los streaming
“Misoginia de manual”: Daryl Hannah, furiosa con la serie “Love Story”
“No distingue...”: Moria, sin piedad con Del Boca
El padre de Ian Lucas habló de Anderson

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla