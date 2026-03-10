Gremio pide que Provincia se haga cargo de FATE

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos FATE para garantizar la continuidad de esa firma y para que se haga cargo temporalmente el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, elaborada por asesores legales del gremio y presentada ante bloques de la Cámara de Diputados bonaerense, tiene como meta que se declare la “ocupación temporaria” de FATE y se preserven la producción y los puestos de trabajo.

Fuentes parlamentarias señalaron que el objetivo de esa propuesta es evitar el cierre de la planta anunciada por la empresa y “salvar la fuentes de empleo de 920 empleados”, pero para que eso pueda suceder se debe aprobar una ley para que la provincia de Buenos Aires asuma el control del directorio de esa firma que produce neumáticos para colectivos y camiones.

El gremio advirtió a los legisladores sobre el “impacto social” que tiene el cierre de esa empresa ya que no solo afectará a casi mil trabajadores sino a otras actividades de esa cadena productiva.

El Sutna sostuvo que una de las alternativas es que la provincia se haga cargo de FATE y así garantizar el “el funcionamiento del sistema logístico y del transporte público en todo el país”.

El gremio aclaró que esa medida de que la provincia se haga cargo de la firma privada tendría “carácter transitorio” y que luego la empresa vuelva a manos privadas cuando la empresa presente un plan de continuidad de sus operaciones.

En tanto, ayer, un tribunal de alzada revocó la decision de primera instancia que había ordenado el desalojo del inmueble donde funcionaba la fábrica de neumáticos, en San Fernando, ocupada por los trabajadores después del anuncio del cierre de la firma .