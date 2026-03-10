Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Exposición en una universidad

Milei en Nueva York: “Vamos a ganar la guerra contra Irán”

Fue ante un auditorio en su mayoría de la comunidad judía. Por qué cree que el conflicto bélico va a favorecer a Argentina

Milei en Nueva York: “Vamos a ganar la guerra contra Irán”

Milei, durante su discurso en la universidad Yeshiva de Nueva York / aP

10 de Marzo de 2026 | 02:40
Edición impresa

“Vamos a ganar”, vaticinó ayer el presidente, Javier Milei, al referirse al conflicto bélico en Medio Oriente y ratificar su alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel. En el momento de mayor tensión global, no dudó en calificar a Irán como “enemigo”. Lo hizo al disertar durante casi dos horas en la universidad judía Yeshiva de Nueva York, donde también se proclamó como el mandatario “más sionista del mundo”.

Ovacionado en varios tramos por el auditorio -que siguió el discurso por traducción simultánea- Milei advirtió sobre Irán: “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Milei fue especialmente elogioso con su par estadounidense.

“Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro: y fue esa bala que no le pegaron a Trump”, dijo, en referencia al intento de asesinato que sufrió el republicano hace casi dos años durante un mitín en Pensilvania, cuando aún era candidato.

“Trump ha cerrado ocho conflictos, ha trabajado de manera conjunta con Israel y hoy se ve con claridad lo que pasó en Venezuela, se ve con claridad lo que está pasando en Irán. Por ende, no tengo ninguna duda de que Estados Unidos e Israel saldrán victoriosos de esta situación. No tengo dudas que de esta manera seguirá cortándole el financiamiento a países como Cuba o Venezuela, que se dedicaban a expandir el terror”, continuó Milei y reforzó que Trump “será coronado finalmente, no solo con la paz en Ucrania y Rusia, sino que la frutilla del postre va a ser que Cuba definitivamente será libre y tendremos al final un mundo mucho mejor”.

Presentado por el rabino Ari Berman, rector de la Universidad Yeshiva, el mandatario argentino centró su exposición en teoría económica, con algunos pasajes políticos, y dedicó al cierre a sentar su posición sobre la guerra en Medio Oriente.

En ese marco, se jactó de encabezar “el gobierno más reformista no solo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad” y planteó: “Nosotros defendemos el sistema capitalista de libre empresa porque es esencialmente un sistema justo”, mientras amplió: “Hay que hacer lo que es justo. Cuando obran de manera justa aparecen milagros. Pueden hacer un ajuste del 30% del gasto público en un mes y aún así ganar las elecciones por escándalo”.

“Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Son enemigos”

Apoyado en su último discurso en el Foro de Davos, abundó sobre lo que define como “la moral como política de Estado” (título de su próximo libro).

En ese sentido, aseguró que “los impuestos son un robo. Nadie los paga voluntariamente, lo hacen a punta de pistola, porque son un robo”, dijo y defendió que el corte del déficit fiscal encarado por su Gobierno tiene “base moral”.

Agregó: “Hemos decidido dejar de estafar a los argentinos con el impuesto inflacionario. No estaba dispuesto a robarles a los argentinos subiéndoles los impuestos”.

También volvió a repartir críticas contra la izquierda y el socialismo. Sintentizó: “Esa política es una mierda”.

Luego, aseveró: “No todo vale para ganar un voto. Maquiavelo ha muerto, y es momento de enterrarlo”, y, tras llamar a volver a abrazar los valores de Occidente, subrayó: “El utilitarismo es una mierda, aunque te puede hacer ganar una elección”.

Impacto en el país

Antes de su discurso ante estudiantes, el Presidente había vaticinado que la guerra generará “una mejora” en las exportaciones petroleras y agrícolas de Argentina, lo que puede favorecer la acumulación de reservas.

Argentina, “en este contexto, va a tener una mejora de los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo (y) Argentina es exportador neto”, señaló Milei en declaraciones radiales y destacó: “Además, están subiendo todos los granos que exporta nuestro país: soja, maíz y girasol”.

Gala y Argentina week

Tras su presentación en la Universidad Yeshiva, Milei tenía previsto anoche participar de la gala anual para recaudar fondos organizada por The Algemeiner, un diario neoyorquino destinado a la comunidad judía.

La velada, pensada para agasajar a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”, contaba con tickets de entre US$3600 y US$500.000.

Tras ese evento, el Presidente tiene agendado para hoy el discurso inaugural de la “Argentina Week”, un evento orientado a atraer inversiones para el país.

 

