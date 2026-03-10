Millonarias multas a dos gremios por el último paro

El presidente Javier Milei instruyó a la Secretaría de Transporte bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettovello a multar a los gremios de trenes y colectivos que se adhirieron al paro nacional del pasado 19 de febrero. Las cifras de las sanciones oscilan entre los 70 mil millones de pesos para la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y 20 mil millones para La Fraternidad a raíz de que ambos gremios se plegaran a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Si bien inicialmente se habló de la idea de avanzar con la quita de la personería gremial, la administración libertaria optó por redefinir la estrategia y avanzar con multas monetarias luego de que incumplieran la conciliación obligatoria dictada. “Lo que buscábamos era dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave. Deben cumplir con la ley”, sostuvo una importante fuente.

La conciliación laboral obligatoria dictada el en caso de la UTA fue del 10 de febrero hasta el 26 del mismo mes, mientras que en el caso de La Fraternidad tuvo lugar del 4 al mismo plazo.