Bianco salió a criticar a los libertarios “antitasas”

Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió ayer a cuestionar el impulso que los libertarios bonaerenses anunciaron para los Concejos Deliberantes de la Provincia, de la baja de tasas municipales. Durante su habitual conferencia de los lunes, la primera de este año, el kicillofista aseguró que es “falso” que esos tributos conspiren contra la actividad productiva.
Al referirse a la movida que preparan concejales de LLA en 116 municipios bonaerenses, Bianco calificó el proyecto como “muy grave”, ya que “avanza sobre la autonomía y libertad de cada uno de los municipios”.
Y añadió: “Lo hacen con el argumento de que no permiten la competitividad en la producción y en la industria”, lo que es “absolutamente falso. Las verdaderas razones de la caída de la producción y el trabajo son las políticas económicas nacionales, la apertura importadora, la apreciación cambiaria, la destrucción del mercado interno y la caída de los ingresos”, agregó.
En esa línea, el Ministro de Kicillof expuso cifras para refutar la iniciativa y citó el índice de presión fiscal que publica la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Según ese informe, “el 93,6 por ciento de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria corresponde a impuestos nacionales”, mientras que “solo el 5,7 por ciento es provincial y apenas el 0,7 por ciento responde a tasas municipales”.
El funcionario indicó, por el contrario, que una parte significativa de esa presión fiscal nacional corresponde a tributos no coparticipables, cuya recaudación queda en manos del gobierno que conduce el presidente, Javier Milei.
Bianco también citó un estudio del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que concluyó que las tasas municipales “representan en promedio sólo el 0,9 por ciento del valor agregado bruto de las cadenas productivas argentinas”.
Y concluyó: “Lo que pedimos a los concejales y legisladores es que trabajen en proyectos que tengan como objetivo favorecer la producción, no destruirla”.
El encargado de responder fue el diputado nacional y jefe de LLA Provincia, Sebastián Pareja, quien, desde San Nicolás, cuestionó que “cuando a la
política de la Provincia le tocan la caja, enseguida aparecen las excusas. Pusimos sobre la mesa una discusión que el gobierno actual de la Provincia no está decidido a afrontar”, lanzó.
