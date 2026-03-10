Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”
VIDEO. El UPD despertó a la Ciudad: festejos con bombazos y quejas vecinales
El reclamo médico por mejores condiciones salariales y laborales
En varios distritos se dirime en las urnas la interna del PJ bonaerense
Eliminan focos de contaminación y ya retiraron 170 vehículos
Egresados de Veterinaria de la UNLP celebrarán sus bodas de oro en La Plata
Una joven clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
Otra vez se escuchó el pedido de justicia por la muerte de Rocío Alvarito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En lo que va de 2026, la Municipalidad retiró 170 vehículos de la vía pública, eliminando focos de contaminación y devolviendo la transitabilidad a veredas y calzadas.
Los operativos se realizaron en Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Melchor Romero, San Carlos, Lisandro Olmos, Los Hornos y Tolosa. Según informaron fuentes municipales, la presencia de estos vehículos no solo afectaba la estética barrial, sino que representaba un riesgo sanitario.
El procedimiento se activa mediante un sistema mixto: recorridas preventivas de los agentes locales y el alerta de los vecinos. Una vez detectado el vehículo, se inicia un trabajo coordinado entre: la Secretaría de Seguridad; la Secretaría de Control Urbano y Convivencia y el Programa Ciudad Limpia.
Tras la verificación, las unidades son trasladadas al Predio Logístico Municipal. Allí comienza un plazo de seis meses de tutela; de no ser reclamados en ese período, o si se encuentran irrecuperables por los incendios, el destino final es la compactadora.
Más allá del ordenamiento vial, el programa municipal de remoción y compactación de la Municipalidad, tiene un trasfondo sanitario clave. Al remover estas “carcasas” de metal, se eliminan criaderos naturales de roedores y del mosquito Aedes aegypti, reforzando la prevención contra el hantavirus y el dengue.
Además, la iniciativa cuenta con un componente social: el dinero obtenido por la venta de la chatarra resultante de la compactación se reinvierte en entidades de bien público de la ciudad, transformando un desecho urbano en un recurso para la comunidad. Los vecinos pueden denunciar autos abandonados o quemados llamando al 147, las 24 horas.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. El UPD despertó a la Ciudad: festejos con bombazos y quejas vecinales
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí