Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Rodados abandonados en la ciudad

Eliminan focos de contaminación y ya retiraron 170 vehículos

Eliminan focos de contaminación y ya retiraron 170 vehículos

siguen los operativos para liberar espacios en la CIudad/ mlp

10 de Marzo de 2026 | 02:39
Edición impresa

En lo que va de 2026, la Municipalidad retiró 170 vehículos de la vía pública, eliminando focos de contaminación y devolviendo la transitabilidad a veredas y calzadas.

Los operativos se realizaron en Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Melchor Romero, San Carlos, Lisandro Olmos, Los Hornos y Tolosa. Según informaron fuentes municipales, la presencia de estos vehículos no solo afectaba la estética barrial, sino que representaba un riesgo sanitario.

El procedimiento se activa mediante un sistema mixto: recorridas preventivas de los agentes locales y el alerta de los vecinos. Una vez detectado el vehículo, se inicia un trabajo coordinado entre: la Secretaría de Seguridad; la Secretaría de Control Urbano y Convivencia y el Programa Ciudad Limpia.

Tras la verificación, las unidades son trasladadas al Predio Logístico Municipal. Allí comienza un plazo de seis meses de tutela; de no ser reclamados en ese período, o si se encuentran irrecuperables por los incendios, el destino final es la compactadora.

Más allá del ordenamiento vial, el programa municipal de remoción y compactación de la Municipalidad, tiene un trasfondo sanitario clave. Al remover estas “carcasas” de metal, se eliminan criaderos naturales de roedores y del mosquito Aedes aegypti, reforzando la prevención contra el hantavirus y el dengue.

Además, la iniciativa cuenta con un componente social: el dinero obtenido por la venta de la chatarra resultante de la compactación se reinvierte en entidades de bien público de la ciudad, transformando un desecho urbano en un recurso para la comunidad. Los vecinos pueden denunciar autos abandonados o quemados llamando al 147, las 24 horas.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. El UPD despertó a la Ciudad: festejos con bombazos y quejas vecinales

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La nafta subió hasta 7% Pero YPF descarta cimbronazos

Los colegios privados piden subir las cuotas

El gobierno nacional ratificó la reforma de la VTV

Muslera es de Selección: los competidores por el puesto

VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”

Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

Millonarias multas a dos gremios por el último paro

Colapinto: Alpine, tarde para pedir disculpas
Últimas noticias de La Ciudad

Los colegios privados piden subir las cuotas

VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”

VIDEO. El UPD despertó a la Ciudad: festejos con bombazos y quejas vecinales

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día
Deportes
Muslera es de Selección: los competidores por el puesto
Entrena y avanza con la renovación de Cetré
Verón recibió los 51 años con el cariño de Estudiantes
Define Zaniratto: el Pata Castro iría en lugar de Miramón
Cayetano Bolzán, una alternativa que pierde el entrenador por otra lesión muscular
Espectáculos
Vuelve “One Piece”: un fenómeno mundial que fue de Japón a Netflix y terminó en las calles
Se pudrió todo: amenazas de guerra entre los streaming
“Misoginia de manual”: Daryl Hannah, furiosa con la serie “Love Story”
“No distingue...”: Moria, sin piedad con Del Boca
El padre de Ian Lucas habló de Anderson
Policiales
Una joven clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
El colmo: robaron un camión de residuos en Olmos
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
El juicio oral contra el ex de Piparo, en la recta final
Información General
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Estudiantes de la UNLP llegaron a la final del mundial de programación
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla