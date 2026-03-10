Eliminan focos de contaminación y ya retiraron 170 vehículos

En lo que va de 2026, la Municipalidad retiró 170 vehículos de la vía pública, eliminando focos de contaminación y devolviendo la transitabilidad a veredas y calzadas.

Los operativos se realizaron en Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Melchor Romero, San Carlos, Lisandro Olmos, Los Hornos y Tolosa. Según informaron fuentes municipales, la presencia de estos vehículos no solo afectaba la estética barrial, sino que representaba un riesgo sanitario.

El procedimiento se activa mediante un sistema mixto: recorridas preventivas de los agentes locales y el alerta de los vecinos. Una vez detectado el vehículo, se inicia un trabajo coordinado entre: la Secretaría de Seguridad; la Secretaría de Control Urbano y Convivencia y el Programa Ciudad Limpia.

Tras la verificación, las unidades son trasladadas al Predio Logístico Municipal. Allí comienza un plazo de seis meses de tutela; de no ser reclamados en ese período, o si se encuentran irrecuperables por los incendios, el destino final es la compactadora.

Más allá del ordenamiento vial, el programa municipal de remoción y compactación de la Municipalidad, tiene un trasfondo sanitario clave. Al remover estas “carcasas” de metal, se eliminan criaderos naturales de roedores y del mosquito Aedes aegypti, reforzando la prevención contra el hantavirus y el dengue.

Además, la iniciativa cuenta con un componente social: el dinero obtenido por la venta de la chatarra resultante de la compactación se reinvierte en entidades de bien público de la ciudad, transformando un desecho urbano en un recurso para la comunidad. Los vecinos pueden denunciar autos abandonados o quemados llamando al 147, las 24 horas.