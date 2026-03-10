Los “duros” de la CGT buscan extender un Frente

El grupo de sindicatos de la CGT críticos de la conducción de la central y bautizado Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunciará esta semana la nacionalización del armado de ese espacio para seguir desmarcándose de la postura de los gremialistas más moderados, en medio de la interna que se reavivó con la reforma laboral que impulsó la gestión de Javier Milei.

La ley de Modernización Laboral que introduce fuertes cambios en la legislación del trabajo inició su camino en la Justicia tras ser promulgada por el Gobierno a partir de un amparo que presentó la cúpula de la CGT, y en ese marco los gremios “duros” buscan seguir mostrándose activos y que su postura de desafío a la conducción de la central no ingrese en modo reposo.

Los referentes del FreSu, que integran sindicatos como la UOM, Aceiteros, Pilotos y también de las dos CTA, como ATE, se reunieron ayer en la sede porteña del sindicato metalúrgico para ultimar los detalles de los pasos a seguir ahora que la reforma laboral salió del terreno político y quedó en manos del Poder Judicial.

Hoy y mañana representantes de este espacio irán a las ciudades fueguinas de Ushuaia y Río Grande para acompañar “una marcha y paro” local, indicaron fuentes del FreSu.

En tanto, el jueves o viernes, los dirigentes del FreSu darán una conferencia de prensa para informar “las distintas acciones que se van a generar” y detallaron que se anunciará “la participación de más organizaciones” en este armado.

“Vamos a comunicar algunos temas que se están construyendo. Queremos hacer el movimiento en todo el país”, adelantó un vocero del sector.

Este espacio viene cultivando un perfil más “intransigente” contra la gestión libertaria a través de una agenda propia de manifestaciones que se hicieron en las ciudades de Córdoba y Rosario y la marcha al Congreso cada vez que la iniciativa se trató en algunas de las cámaras (dos veces en el Senado y una en Diputados).

El amparo

La CGT presentó el viernes último un amparo contra la ley de Modernización Laboral que fue oficializada en el Boletín Oficial, al solicitar que se suspenda el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. La presentación se hizo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico.

En el amparo, la central reclamó “el dictado de una medida cautelar de no innovar que suspenda de inmediato la operatividad de los artículos 90 y 91 de la ley de Modernización Laboral y del acuerdo de Transferencia aprobado por el art. 90 en cuanto disponen el cierre de treinta (30) Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la CNAT y la progresiva eliminación y cierre de la Justicia nacional del Trabajo, así como de las transferencias cuestionadas en el presente pedido de amparo”.