Política y Economía |Al igual que Wall Street

Mercados, con una reacción sobre el final

Mercados, con una reacción sobre el final
10 de Marzo de 2026 | 02:31
Edición impresa

En medio de la incertidumbre y la volatilidad desatada por la escalada bélica en Medio Oriente, una frase del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bastó para que los mercados pasaran de rojo a verde en cuestión de horas: “La guerra contra Irán está prácticamente terminada”, dijo en declaraciones televisivas el republicano. Y esas palabras contagiaron de optimismo a Wall Street, en una jornada marcada por el fuerte derrumbe de las Bolsas asiáticas y con el precio del petróleo tocando el valor más alto en tres años.

Durante la madrugada, las Bolsas asiáticas se desplomaron 5% y el crudo se disparó 9,4% hasta rozar los US$120 por barril, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran nuevos ataques sobre Irán.

Pero los dichos de Trump motivaron un desplome del petróleo, que terminó en torno a los US$88. Mientras que los principales índices accionarios estadounidenses modificaron la tendencia y, tras empezar a la baja, cerraron con una suba del 0,83% para el S&P 500, del 0,50% para el industrial Dow Jones y del 1,38% para el tecnológico Nasdaq.

En una de las jornadas bursátiles más cambiantes en lo que va del año, también la Bolsa porteña se movió como en un sube y baja.

El S&P Merval cerró con una leve suba del 0,3% en pesos, impulsada por compañías energéticas como Transportadora de Gas del Norte trepó 5%, Metrogas (3,5%) y Sociedad Comercial del Plata (3,1%).

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York también arrancaron la rueda con comportamientos dispares, pero terminaron en verde. Las subas estuvieron encabezadas por los papeles de Banco Supervielle (4,1%), Irsa (3,4%), Cresud (3%) y BBVA (2,2%).

La volatilidad impactó, por otro lado, en el riesgo país, que trepó ocho unidades y cerró en 583 puntos básicos.

Con respecto al dólar, las cotizaciones arrancaron con subas de $5, pero la tendencia se revirtió y el tipo de cambio oficial minorista terminó estable, a $1435 en el Banco Nación. En tanto que el oficial mayorista cerró a $1418. El cuanto a los financieros, el MEP se pactó a $1430,17, con una caída de $7,36, y el contado con liquidación cotizó a $1473,65 ($3,7 menos).

 

