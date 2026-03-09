La nafta subió hasta un 7% tras la guerra en Medio Oriente, pero YPF descarta cimbronazos

El conflicto bélico en Medio Oriente ya comienza a hacer mella en los bolsillos de los argentinos. Desde el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el valor de la nafta y el gasoil se disparó entre un 6 y 7 por ciento, impulsado por la suba del precio internacional del petróleo, que hoy llegó a rozar los 120 dólares por barril (aunque después bajó a u$s87,38). Pese a ello, las empresas refinadoras advierten que operan a pérdida y hablan de un atraso del 25%, mientras desde YPF -que por su peso en el mercado local es una referencia nacional para el resto de las compañías- descartan un “cimbronazo” en los surtidores.

Aún cuando la petrolera estatal -y otras firmas- vienen aplicando una estrategia de microajustes diarios que en el caso de La Plata ubica el precio promedio de la nafta súper en $1747 y el de la premium, en $2020. En tanto que el gasoil oscila entre los $1750 y $2099.

En lo que va del año, los combustibles en el país acumulan una suba en torno al 9,6%, mientras que el Brent (referencia internacional del petróleo) aumentó un 48%.

Solo en lo que va de este mes, las estaciones de servicio del país y la región aplicaron incrementos en el orden del 7%.

Este dato sobresale en comparación con la estabilidad que predominó en las semanas previas al conflicto. Entre el 25 de diciembre y el 26 de febrero, justo antes de que comenzaran los bombardeos sobre Irán, el índice de precios de combustibles había subido solo 0,09 por ciento.

Hasta ahora, el salto en la nafta y el gasoil por efecto de la guerra no se ha reflejado en las cifras oficiales de inflación. Pero analistas anticipan que podría complicar el dato de marzo. El informe del Indec sobre enero marcó una suba del 2,9% en el índice de precios al consumidor. Las proyecciones para febrero (cifra aún no difundida) adelantan una suba del 2,7%.

Y en los nueve días que trasncurrieron de marzo la aceleración en los valores de los combustibles representa una variación muy superior al avance previsto para el nivel general de precios.

“El peor escenario”

No obstante, en el sector dicen que este “es el peor escenario posible para el sector petrolero. El barril es el principal componente de nuestros costos y lo estamos comprando como si estuviésemos en medio de Irán, pero vendemos con los precios de hace un mes. Por suerte, el dólar no se mueve”, según advirtieron desde una de las refinadoras que operan en el país.

A partir de la decisión del gobierno de Javier Milei de liberar el mercado de combustibles, el valor local del barril se fija por paridad de exportación (el Brent con un descuento del 8% por retenciones) menos cuatro dólares adicionales.

Aunque los contratos son mensuales, los precios sufren ajustes diarios, en línea con la cotización internacional.

Desde que se aceleró la suba del crudo por la escalada en Medio Oriente, las refinadoras aseguran vender nafta y gasoil por debajo de sus costos. Según fuentes del sector, hoy compran el barril por no menos de US$90 y lo venden a US$70.

En Argentina, el mercado de los combustibles es dominado por cuatro grandes empresas: YPF concentra el 55% del despacho, seguida por Shell (19%), Axion (14%) y Puma Energy (5%).

En general, las compañías prefieren esperar a la estrategia de YPF antes de actualizar sus precios.

En ese sentido, el presidente y CEO de la petrolera de bandera, Horacio Marín, buscó enviar un mensaje de calma desde Nueva York, donde se encuentra para participar del Argentina Week, el evento con el que el Gobierno busca atraer inversiones.

“Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición. YPF no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, escribió Marín en redes sociales y ratificó: “Trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad, teniendo un precio más estable. La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”.

En este contexto, la reciente suba del petróleo y su consecuente efecto en la nafta se explica casi exclusivamente por la guerra en Medio Oriente.

El mundo produce alrededor de 105 millones de barriles diarios y cerca del 20% de ese volumen -unos 21 millones de barriles por día- atraviesa el estrecho de Ormuz, en Medio Oriente. Ese paso estratégico explica gran parte de la volatilidad actual del precio internacional. Por allí circulan exportaciones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Irán, Qatar y Bahréin.

La semana pasada, el tránsito por el estrecho de Ormuz cayó 70% e Irán amenazó con que “ni una gota de petróleo” saldrá del Golfo.

Pero hoy, los ministros de Economía de Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia (que integran el G7) debatieron la posibilidad de una liberación coordinada de reservas de petróleo para contener la escalada de precios y dominar una situación que, “si se prolonga durante semanas, repercutirá en toda la economía mundial”, según advirtió el historiador energético Daniel Yergin en declaraciones al Wall Street Journal.