Caso Benicio: Justicia imputó a cinco personas bajo “homicidio culposo"

Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos
Temperaturas de primavera y sin rastros de lluvias en La Plata: el singular fenómeno que llama la atención de los expertos
El petróleo cae y las bolsas suben ante sugerencia que la guerra en Medio Oriente finalizaría pronto
Milei encabeza en Nueva York la inauguración de "Argentina Week 2026", en busca de inversores
Vacunación antigripal: uno por uno, los centros de salud habilitados en La Plata, Berisso y Ensenada
Renuevan autoridades en las 17 Facultades de la UNLP: los decanos elegidos y los que faltan
Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
UPD, capítulo 2: otra vez La Plata se despertó con bombazos y quejas vecinales
VIDEO. La Zona Roja de La Plata, por adentro: convivencia forzada, comerciantes hartos y denuncias vecinales
Reforma de la VTV: menos trámites, extensión de plazos y apertura del mercado a concesionarias e importadores
Riquelme proyecta ampliar la Bombonera para 80.000 espectadores
Eliminado por ser "planta": así se fue Tomy de Gran Hermano Generación Dorada
Se supo: quién es la mujer sospechada de disparar contra la mansión de Rihanna e intentar asesinarla
Mahiques ratificó a los veedores de la AFA que habían sido propuestos por el ex titular de la IGJ
En varios distritos se dirime en las urnas la interna del PJ bonaerense
Egresados de Veterinaria de la UNLP celebrarán sus bodas de oro en La Plata
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
Arranca mañana la campaña de vacunación antigripal en La Plata: ¿a quiénes se la aplican gratis?
Los números de la suerte del martes 10 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
El reclamo médico por mejores condiciones salariales y laborales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 22, la fiscal Mara Torres a cargo de la investigación judicial por la trágica muerte de Benicio, el niño que perdió la vida tras un accidente en las instalaciones del Club Argentino de Quilmes, dispuso la notificación formal a cinco personas que han quedado imputadas bajo la carátula de “homicidio culposo”. La medida alcanza a diferentes niveles jerárquicos de la institución, desde la máxima autoridad dirigencial hasta el personal encargado de la operatividad diaria del predio.
De acuerdo con la resolución de la fiscalía, las responsabilidades por la seguridad dentro del club y el resguardo de los menores que realizan actividades deportivas recaen sobre una cadena de mando específica. Los notificados de los cargos en su contra son el presidente del Club Argentino de Quilmes, el intendente de la institución, el coordinador deportivo y responsable de la práctica de básquet, y dos operarios pertenecientes al área de mantenimiento. La Justicia busca determinar el grado de negligencia u omisión en las funciones de cada uno de los implicados respecto al estado de las instalaciones.
El suceso que originó la causa penal ocurrió en octubre de 2025, en momentos en que un grupo de niños participaba de actividades deportivas en la sede social del club quilmeño. Según consta en el expediente judicial, el pequeño Benicio se trepó a un arco de handball que terminó desplomándose sobre su cabeza en pocos segundos. Las pericias y las líneas investigativas apuntan preliminarmente a una grave falta de fijación o mantenimiento de la estructura metálica, la cual no habría contado con los anclajes necesarios para garantizar la estabilidad frente al uso de los socios.
Tras el impacto, el niño recibió asistencia y fue trasladado de urgencia al Hospital El Cruce de Florencio Varela. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales médicos, el cuadro clínico resultó irreversible y su fallecimiento se produjo días después del accidente. Este desenlace transformó la investigación inicial en una causa por homicidio culposo, centrada en la figura del deber de cuidado que las autoridades del club deben ejercer sobre sus instalaciones y las personas que las habitan.
La acusación impulsada por la fiscal Torres sostiene que existió una omisión negligente en las responsabilidades asignadas a los cinco imputados. El enfoque de la fiscalía diferencia las tareas: mientras que a los operarios de mantenimiento se les cuestiona el estado físico y técnico de la estructura del arco, sobre la cúpula dirigencial, la intendencia del club y las coordinaciones deportivas recae la responsabilidad jurídica de supervisar que las áreas de juego cumplieran estrictamente con las normas de seguridad básicas exigidas para proteger la integridad física de los menores de edad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí