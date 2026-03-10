Caso Benicio: Justicia imputó a cinco personas bajo “homicidio culposo"

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 22, la fiscal Mara Torres a cargo de la investigación judicial por la trágica muerte de Benicio, el niño que perdió la vida tras un accidente en las instalaciones del Club Argentino de Quilmes, dispuso la notificación formal a cinco personas que han quedado imputadas bajo la carátula de “homicidio culposo”. La medida alcanza a diferentes niveles jerárquicos de la institución, desde la máxima autoridad dirigencial hasta el personal encargado de la operatividad diaria del predio.

De acuerdo con la resolución de la fiscalía, las responsabilidades por la seguridad dentro del club y el resguardo de los menores que realizan actividades deportivas recaen sobre una cadena de mando específica. Los notificados de los cargos en su contra son el presidente del Club Argentino de Quilmes, el intendente de la institución, el coordinador deportivo y responsable de la práctica de básquet, y dos operarios pertenecientes al área de mantenimiento. La Justicia busca determinar el grado de negligencia u omisión en las funciones de cada uno de los implicados respecto al estado de las instalaciones.

El suceso que originó la causa penal ocurrió en octubre de 2025, en momentos en que un grupo de niños participaba de actividades deportivas en la sede social del club quilmeño. Según consta en el expediente judicial, el pequeño Benicio se trepó a un arco de handball que terminó desplomándose sobre su cabeza en pocos segundos. Las pericias y las líneas investigativas apuntan preliminarmente a una grave falta de fijación o mantenimiento de la estructura metálica, la cual no habría contado con los anclajes necesarios para garantizar la estabilidad frente al uso de los socios.

Tras el impacto, el niño recibió asistencia y fue trasladado de urgencia al Hospital El Cruce de Florencio Varela. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales médicos, el cuadro clínico resultó irreversible y su fallecimiento se produjo días después del accidente. Este desenlace transformó la investigación inicial en una causa por homicidio culposo, centrada en la figura del deber de cuidado que las autoridades del club deben ejercer sobre sus instalaciones y las personas que las habitan.

La acusación impulsada por la fiscal Torres sostiene que existió una omisión negligente en las responsabilidades asignadas a los cinco imputados. El enfoque de la fiscalía diferencia las tareas: mientras que a los operarios de mantenimiento se les cuestiona el estado físico y técnico de la estructura del arco, sobre la cúpula dirigencial, la intendencia del club y las coordinaciones deportivas recae la responsabilidad jurídica de supervisar que las áreas de juego cumplieran estrictamente con las normas de seguridad básicas exigidas para proteger la integridad física de los menores de edad.