Quilmes

Designan a Estefanía Albasetti para la conducción política en Quilmes

10 de Marzo de 2026 | 07:57

La Libertad Avanza ha formalizado la designación de la concejal Estefanía Albasetti para asumir la conducción política del espacio en el distrito de Quilmes. La decisión ratifica el liderazgo de quien fuera la dirigente precursora en la construcción territorial de la fuerza libertaria en la ciudad, destacándose por una trayectoria iniciada en 2022 con la apertura del local político ubicado en Hipólito Yrigoyen 27. Este inmueble se ha consolidado como el único punto de referencia y encuentro de la militancia liberal en el centro del distrito, sirviendo como base operativa para una actividad política centrada en las problemáticas de los barrios y la gestión municipal.

A lo largo de su labor legislativa y territorial, Albasetti ha mantenido una agenda crítica respecto a la administración local, con reclamos recurrentes sobre el impacto de las tasas municipales, la deficiencia en los servicios básicos y lo que denuncia como una situación de abandono en diversas zonas periféricas de Quilmes. Estas posturas, trasladadas también al ámbito digital, le han otorgado una notable visibilidad en redes sociales, donde promueve activamente el proyecto nacional que encabezan el presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Tras la oficialización de su nuevo rol como coordinadora, Albasetti expresó su agradecimiento hacia el diputado nacional Sebastián Pareja, referente del armado provincial del espacio. En sus declaraciones públicas, la edil quilmeña manifestó que asumirá la responsabilidad con el objetivo de priorizar el proyecto de política liberal en el distrito. Asimismo, desde la estructura de La Libertad Avanza señalaron que esta nueva etapa de conducción busca consolidar el crecimiento del partido en Quilmes, mediante el fortalecimiento de su arquitectura política y una presencia territorial más robusta en cada una de las localidades que integran el partido bonaerense.

