El Aleti y Bayern tienen un pie en cuartos de final

En una primera parte de locura, y con la colaboración del arquero Kinsky, el Atlético de Madrid goleó 5-2 al Tottenham en la ida de octavos de final de la Champions.

Los cinco primeros goles del partido llegaron en la media hora inicial. El Colchonero ganaba 3-0 en el minuto 15 con tantos de Marcos Llorente, Antonie Griezmann y Julián Álvarez, tras sendos errores groseros del arquero checo Antonin Kinsky en la salida del balón con el pie en el gol del extremo español y en el del delantero argentino.

El DT de los Spurs, Igor Tudor, tomó entonces la decisión de retirar del terreno de juego a su arquero, de 22 años, que no jugaba desde octubre, y dar entrada al italiano Guglielmo Vicario, titular en las cinco últimas derrotas en la Premier.

Pero eso no frenó el festival goleador de los hombres de Diego Simeone, que subieron el cuarto al marcador por medio del central Robin Le Normand antes de que el español Pedro Porro descontara para un Tottenham que a estas alturas está más preocupado por mantener la categoría en la Premier League.

Quizá el equipo inglés hubiera podido meterse en el partido de no haber pegado en el poste el remate de cabeza del Cuti Romero antes del descanso.

En el segundo tiempo se mantuvo la tónica y Julián Álvarez logró su doblete al culminar una rápida contra precedida por una gran atajada de Jan Oblak. Pero como si quisiera solidarizarse con Kinsky, Oblak entregó el balón a Pedro Porro, quien vio a Solanke para que el delantero fusilase sin compasión al esloveno para firmar el 5-2 definitivo.

En tanto que Galatasaray derrotó 1 a 0 a Liverpool en Estambul por la ida de los octavos de final de la Champions League y volvió a golpear al equipo inglés en Turquía, tal como había ocurrido en la fase de grupos.

El conjunto de Okan Buruk se impuso con un gol del gabonés Mario Lemina en apenas siete minutos del partido en Turquía y viajará a Anfield con ventaja para definir la serie.

Bayern de Múnich, sin la participación de Harry Kane, puso pie y medio en cuartos de Champions tras golear 6-1 al Atalanta en Bérgamo. El gigante alemán ya mandaba 3-0 en apenas 25 minutos tras los goles de Josip Stanicic (12’), Michael Olise (22’) y Serge Gnabry (25’). Aumentaron Jackson, Olise y Musiala en el segundo tiempo. El gol del honor llegó en el descuento.

Por último un Barcelona sin inspiración empató 1-1 in extremis en la cancha del Newcastle gracias a un penal marcado por Lamine Yamal, en la ida de los octavos de la Liga de Campeones, en una eliminatoria que se decidirá el próximo miércoles en el Camp Nou.

Ante un equipo que deambula por la zona tibia de la Premier League, arcelona estuvo lejos de su mejor versión. Abrió el marcador Harvey Barnes en el minuto 86 y selló el empate Yamal en el sexto minuto de descuento tras un penal señalado sobre Dani Olmo.

LOS PARTIDOS DE HOY

La jornada de Champions League continuará hoy con los duelos entre Bayer Leverkusen-Arsenal (14:45); Real Madrid-Manchester City (17 hs); Paris Saint Germain-Chelsea (17 hs) y Bodo/Glimt-Sporting Lisboa (17 hs).