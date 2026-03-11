Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

O’ Higgins quiere hacer historia y va por el pase a la Copa Libertadores

O’ Higgins quiere hacer historia y va por el pase a la Copa Libertadores

11 de Marzo de 2026 | 03:42
Desde las 21:30, O’ Higgins de Chile visita a Deportes Tolima con la firme ilusión de mantener la ventaja por 1-0 de la ida y meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El árbitro del juego va a ser el brasileño Anderson Daronco y el choque va a ser televisado por Fox Sports. Cabe destacar que el equipo que quede eliminado, disputará como premio consuelo la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Antes, a las 19, Sporting Cristal recibe a Carabobo. El elenco peruano ganó 1-0 la ida.

 

