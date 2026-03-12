El duro mensaje de Karina Milei y la insólita interna entre abogados

Apenas el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, terminó de declarar en Tribunales en una causa por presunta evasión (ver aparte), el abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, aseguró que el caso es “absolutamente político” y que “se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo pero posiblemente con Karina [Milei]”. En el mismo sentido, advirtió: “Es evidente que si el Estado está hablando hace cuatro meses de la AFA es porque se quiere quedar con la AFA y se la quiere quedar Santiago Caputo”.

Esas palabras desataron no solo una dura respuesta de la secretaria general de la Presidencia, sino que además derivaron en un insólito cruce con el abogado de Toviggino, Marcelo Rochetti, quien salió a cuestionar los dichos de Dalbón y lo trató de “cholulo” y “patovica”.

“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley”, escribió primero la hermana del Presidente en un mensaje que difundió por la red social X.

A esa respuesta se sumó el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien recordó que “en la República Argentina el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos”.

En ese sentido, precisó que “dicho marco jurídico prohíbe expresamente cualquier intervención del Poder Ejecutivo en causas judiciales, precisamente para resguardar la autonomía del Poder Judicial y la plena vigencia de la división de poderes”.

Mahiques, que el año pasado fue nombrado rector de la Universidad de la AFA, aseguró que “este gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto —y seguirá poniendo— toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones. Como siempre, esperamos que, de existir delitos, se investigue con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho”.

Incluso, el asesor letrado de Toviggino salió a despegarse de los dichos de Dalbón: “Es de cholulo lo que hizo”, reprochó en declaraciones a la prensa el abogado Rochetti y amplió: “Parecía un patovica cuando salió al lado de Toviggino. (...) Nosotros no compartimos su comentario y tengo respeto hacia la señora Karina Milei”.