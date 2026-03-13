Contaminación en la Región: advierten sobre riesgos ambientales tras el embargo millonario a la Provincia

El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por la situación ambiental vinculada a la contaminación del sistema hídrico que afecta a la región capital y advirtió sobre la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad química y gestión ambiental en el territorio bonaerense.

El pronunciamiento de la entidad se produjo luego de que la Justicia ordenara un embargo superior a los 157.000 millones de pesos contra la Provincia en una causa que investiga la contaminación del sistema integrado por el arroyo El Gato, el río Santiago y el Río de la Plata, cursos de agua que impactan directamente en La Plata, Berisso y Ensenada.

Según señalaron desde el Consejo, el proceso judicial expone problemas estructurales vinculados a la descarga de efluentes cloacales e industriales y a la falta de ejecución de obras de saneamiento necesarias para revertir procesos de degradación ambiental que afectan a amplios sectores del territorio.

“Este escenario constituye una señal de alerta que invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la gestión ambiental, la prevención de riesgos y la seguridad química en la Provincia de Buenos Aires”, indicaron desde la entidad.

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Seguridad química y control ambiental

En ese sentido, el Consejo advirtió que en distintos puntos del territorio provincial se registraron en los últimos años episodios vinculados a accidentes industriales, incidentes con sustancias peligrosas y eventos de contaminación que reflejan la complejidad de los desafíos asociados a la gestión de procesos químicos.

Para la institución, estos antecedentes evidencian escenarios de vulnerabilidad en materia de seguridad química y refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, prevención y fiscalización vinculados al manejo de sustancias químicas y a los procesos industriales que las involucran.

Asimismo, remarcaron la importancia de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y de promover la participación de profesionales debidamente capacitados y matriculados en aquellas actividades que requieren conocimientos técnicos específicos.

La Provincia apelará el embargo

En paralelo, el Gobierno bonaerense confirmó que presentará una apelación contra la medida judicial que dispuso el embargo millonario. Desde la Fiscalía de Estado señalaron que buscarán revertir la decisión de la Justicia Federal mientras continúan las discusiones sobre las obras de saneamiento vinculadas al sistema cloacal de la región capital.

La causa judicial investiga la contaminación del sistema hídrico que desemboca en el Río de la Plata y que durante años recibió descargas de efluentes cloacales e industriales provenientes de distintos sectores urbanos e industriales de la región.

En ese contexto, desde el Consejo Profesional de Química remarcaron que la planificación y ejecución de obras de saneamiento, el tratamiento adecuado de efluentes y la consolidación de sistemas de gestión ambiental eficaces resultan herramientas indispensables para revertir procesos de contaminación y prevenir daños ambientales de gran escala.

Finalmente, la entidad informó que realizó contactos con distintas carteras ministeriales provinciales para abordar estas problemáticas, aunque aseguró que hasta el momento no obtuvo respuestas. No obstante, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades aportando conocimiento técnico y experiencia profesional para fortalecer la seguridad química y la gestión ambiental en la provincia.