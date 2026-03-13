Tenti, quedó en octavos

Fermín Tenti (566) quedó eliminado en los octavos de final del torneo M15 de tenis “Copa Ciudad de La Plata” al caer en un duelo entre argentinos contra Valerio Aboian (462) por 6-3 y 6-2.

El tenista platense, de 28 años, que cuando era pequeño supo ser una gran representante nacional del tenis de mesa, no tuvo oposición ante quien es el segundo preclasificado del certamen, que se juega en las instalaciones del Tenis Club La Plata (154 entre 40 y 41) teniendo en cuenta que la entrada es libre y gratuita para todo el público.

Por tal motivo, Valerio Aboian estará jugando frente al brasileño Bruno Fernández (704), único representante extranjero que quedó en cuadro principal de singles del torneo, que se disputa sobre polvo de ladrillo.

Cabe destacar que las semifinales y la final del M15 de La Plata serán televisadas por la señal de cable de DeporTV.