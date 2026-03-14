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Policiales |Era explotada sexualmente por su familia

La Plata: rescatan a una menor víctima de trata

La Plata: rescatan a una menor víctima de trata

Usaban a una menor para vender contenido sexual por redes / WEB

14 de Marzo de 2026 | 02:14
Edición impresa

Una investigación liderada por la UFI N.º 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, culminó en las últimas horas con el rescate de una adolescente de 16 años en el barrio San Carlos. La menor era víctima de una red de explotación sexual operada por su propio entorno familiar directo, quienes comercializaban material de contenido explícito a través de diversas plataformas digitales.

El caso se inició tras un oficio judicial que facultó al Departamento Trata de Personas de la Policía Federal (PFA) para realizar tareas de campo y ciberpatrullaje. Estas pesquisas permitieron identificar el domicilio donde se llevaban a cabo las maniobras ilícitas y confirmar que el entorno de la joven organizaba y vendía el material generado. Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N.º 2, bajo la firma de Eduardo Silva Pelossi, ordenó el allanamiento.

Durante el operativo, la víctima fue asistida por profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y personal de Niñez de la Municipalidad de La Plata. En tanto, cuatro familiares de la menor (dos hombres y dos mujeres) fueron imputados por infracción a la Ley de Trata de Personas (26.842). La justicia ordenó además el secuestro de seis celulares, piezas clave que serán peritadas.

 

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