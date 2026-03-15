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US$ 510 por una bola de pelos: la bizarra subasta que busca salvar vidas

US$ 510 por una bola de pelos: la bizarra subasta que busca salvar vidas
15 de Marzo de 2026 | 01:37
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En internet aparecen cosas raras todos los días. Pero pocas tan curiosas como “Lil Stavvy”, un simpático —y bastante peludo— monstruo que se volvió viral tras ser subastado en eBay. La criatura nació a partir de un comercial del Super Bowl en el que unos pelos cantores lamentaban haber sido afeitados. La marca de cuidado masculino MANSCAPED decidió aprovechar el momento y llevó la broma un paso más allá: junto al comediante Stavros Halkias creó una versión real de esa bola de vello con personalidad propia. Así apareció Lil Stavvy, una especie de peluche redondo, cubierto de pelos y con gafas, que rápidamente despertó curiosidad en redes. Para tranquilidad de los más impresionables, sus creadores aclararon que no contiene vello humano, sino fibras sintéticas. La sorpresa mayor llegó con la subasta solidaria. El “monstruo” fue puesto a la venta en eBay y la recaudación será donada a la Sociedad de Cáncer Testicular de Estados Unidos para promover la detección temprana de cáncer masculino. En total hubo 61 ofertas hasta que un fan decidido se quedó con la criatura por 510 dólares. Como premio extra, el ganador también recibió una afeitadora Lawn Mower 5.0 Ultra firmada por el mismísimoHalkias.

La campaña tenía un objetivo claro: usar el humor para hablar de salud masculina. Y, visto el revuelo que causó Lil Stavvy, queda claro que a veces las ideas más raras —y más peludas— pueden terminar haciendo mucho bien.

 

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