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Un informe elaborado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) relativiza el impacto de las importaciones en el comercio de La Plata y aporta una mirada más matizada frente a la percepción instalada sobre el cierre de locales en la ciudad.
Según el relevamiento, el ingreso de productos importados no genera, en términos generales, cambios estructurales en la actividad comercial. De hecho, el 45% de los negocios encuestados no vende este tipo de mercadería, lo que evidencia una presencia todavía acotada dentro de la oferta local.
El estudio fue realizado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, a pedido de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata. Entre los comercios que sí comercializan productos del exterior, el 72,4% no modificó el origen de su stock respecto de 2023, mientras que solo un 26,5% incrementó la proporción de importados, en su mayoría de manera leve.
En ese marco, los datos sugieren que el aumento de las importaciones no se traduce, por sí solo, en una transformación generalizada del entramado comercial platense, sino en cambios puntuales y concentrados en determinados sectores.
Donde sí se registran efectos más visibles es en algunos rubros específicos. En promedio, uno de cada cinco comerciantes valora de manera positiva una mayor presencia de productos importados, principalmente por el impacto en la variedad, los precios o la disponibilidad.
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Las percepciones más favorables se observan en librerías, música y deportes, donde el 44% de los comerciantes destaca un efecto positivo. Le siguen materiales para la construcción (28%), informática (25%) e indumentaria (23%), segmentos en los que la importación parece aportar mayor competitividad.
El informe concluye que las importaciones tienen una incidencia real pero limitada en el comercio local: su efecto no modifica de forma significativa la estructura de los negocios en la mayoría de los casos. En cambio, su impacto depende en gran medida de las características de cada rubro, con beneficios más claros en sectores específicos que en el conjunto del mercado.
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